Турция является важной страной с точки зрения транзита природного газа на мировые рынки и намерена стать газовым хабом.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом cпикер парламента Турции Нуман Куртулмуш заявил на встрече с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко на полях парламентского саммита Группы двадцати.

«На Балканах, в Черноморском регионе, на Южном Кавказе у нас уже существует хорошее сотрудничество, но сейчас нам нужно еще больше активизировать его, особенно в сфере энергетики», — сказал Нуман Куртулмуш.