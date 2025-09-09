Каспийское море ожидает участь Аральского моря если не будут приняты серьезные меры в связи с его обмелением.

Об этом заявил научный сотрудник Иранского института политических и международных исследований, посол Мохсен Мохаммади на 13-м заседании Форума мозговых центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

«Изменения климата создают новые угрозы. Наблюдается снижение уровня воды в Каспийском море. Если не будут приняты серьезные меры, его судьба может повторить трагический путь Аральского моря», — сказал он.

Эксперт также отметил, что Иран всегда направлял свое основное внимание на расширение региональных торговых связей.