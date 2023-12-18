Американский атомный авианосец USS Dwight Eisenhower подошел к Красному морю и готов начать авиаудары по йеменским хуситам, если поступит приказ, сообщил в соцсети корреспондент телеканала Fox News.

По данным снимков спутника Sentinel 2 Европейского космического агентства, авианосец находится в 188 км к юго-востоку от входа в Баб-эль-Мандебского пролив, соединяющий Аденский залив с Красным морем.

Как сообщало издание The War Zone, ссылаясь на представителя Пентагона, ожидается, что в ходе ближневосточного турне на текущей неделе министр обороны США Ллойд Остин объявит о планах проведения операции «Страж процветания» (Operation Prosperity Guardian) с участием многонациональных сил по противодействию угрозам со стороны йеменских хуситов в Красном море.

Как указывает издание, информация об операции появилась вслед за перехватом в минувшую субботу американским и британским эсминцами 15 беспилотников, выпущенных йеменскими хуситами по коммерческим судам на юге Красного моря.

Данные о том, корабли каких стран могут принять участие в операции, пока не раскрывается.