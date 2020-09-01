У Лаврова есть ощущение, что Азербайджан и Армения заинтересованы в стабилизации ситуации

Азербайджан и Армения заинтересованы в том, чтобы ситуация с нагорно-карабахским конфликтом нормализовалась. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО.

Он сообщил, что накануне общался с главами МИД Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым.

«У нас есть ощущение, что обе стороны заинтересованы в том, чтобы ситуация успокоилась, чтобы возобновились встречи, которые представители сопредседателей [Минской группы ОБСЕ] организуют в регионе», — сказал он.