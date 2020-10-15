У Белого дома прошла акция в поддержку Азербайджана

В Вашингтоне прошла акция в поддержку усилий Азербайджана по деоккупации исторических земель.
Более двухсот участников акции с флагами Азербайджана и Турции осудили оккупационную политику Армении и призвали к незамедлительному выводу армянских войск с территории Азербайджана, сообщает Агентство Анадолу.
Демонстранты подчеркнули необходимость прекращения ракетных и артиллерийских обстрелов мирных населенных пунктов Азербайджана.
Вслед за Белым домом участники акции направились к посольству Турции в Вашингтоне, где приветствовали позицию Анкары по армяно-азербайджанскому конфликту.
В ходе боев, начавшихся 27 сентября в ответ на провокации армянской стороны, ВС Азербайджана освободили более 40 оккупированных Арменией населенных пунктов страны, в том числе город Джабраил и поселок Гадрут.