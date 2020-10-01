Twitter удалил более сотни аккаунтов из Ирана за попытки вмешательства в выборы

Социальная сеть Twitter удалила около 130 аккаунтов из Ирана за попытки вмешиваться в осуждение предвыборных дебатов в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу безопасности компании.

«Основываясь на данных, предоставленных Федеральным бюро расследований, вчера вечером мы удалили примерно 130 аккаунтов, предположительно созданных в Иране», — пояснили в службе.

Отмечается, что существенного влияния не дискуссию аккаунты не сумели оказать, однако попытки помешать ей со стороны заблокированных предпринимались неоднократно.