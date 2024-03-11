Ведущая оппозиционная партия ЮАР «Демократический альянс» (ДА) направила письма госсекретарю США и главам МИД ведущих стран Евросоюза с просьбой оказать содействие в недопущении иностранного вмешательства в предстоящие 29 мая в Южно-Африканской Республике всеобщие выборы. Об этом сообщила газета Star.

«Мы являемся свидетелями усиливающегося желания [правящей партии] «Африканский национальный конгресс» (АНК) укреплять союзы со злонамеренными зарубежными режимами, опирающимися на террор и насилие, — говорится в письме. — Мы отмечаем усиливающуюся тревогу по поводу иностранного вмешательства в выборы в ЮАР».

ДА высказал пожелание, чтобы США и страны Европы помогли обеспечить плотный мониторинг выборов, включая отправку наблюдателей, отмечает издание.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса своим указом назначил всеобщие выборы на 29 мая. В ЮАР лидер победившей на парламентских выборах партии становится новым президентом страны. АНК утвердила Рамапосу своим кандидатом на пост президента.