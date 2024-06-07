Оппозиционный Демократический альянс ЮАР обвинил партию бывшего президента Джейкоба Зумы uMkhonto weSizwe (MK), чей впечатляющий дебют на выборах изменил политику страны, в получении денег на предвыборную кампанию из Москвы.

▪Лидер Демократического альянса Джон Стинхойзен заявил в интервью Financial Times, что партия Зумы, основанная 6 месяцев назад, была чрезвычайно хорошо профинансирована с момента первой регистрации избирателей в январе, когда ей было всего несколько недель от роду.



▪«Я уверен, что деньги на их счета поступали из России», — сказал Стинхойзен, добавив, что у партии MK с первого дня избирательной кампании были беседки, фирменная одежда и другие дорогостоящие избирательные принадлежности. «Это не какая-то семейная организация. Я определенно думаю, что здесь есть российские деньги», — сказал он, хотя и признал, что доказательств нет.

▪Пресс-секретарь партии MK Нхламуло Ндлела заявил, что она не получала никакого финансирования или поддержки из России. «Президент Зума и президент [Владимир] Путин поддерживают отношения, которые насчитывают уже 40 лет. Они друзья. Но это не то же самое, что российское правительство поддерживает партию MK», — сказал он. (The Financial Times)