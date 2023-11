Мир большой политики грязен, аморален и полон пресловутыми «двойными стандартами». В очередной раз в этом убеждаешься, читая данные Center for Research on Energy and Clean Air (CREA). Согласно им, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия заработала на экспорте нефти, природного газа и угля около 550 миллиардов евро. Уже шокирующая информация, ставящая под вопрос действенность так называемых санкций против РФ.

Дальше — больше. Выясняется, что крупнейшим покупателем за весь промежуток времени с 24 февраля 2022 года по 13 ноября 2023 года был Европейский союз! Совокупно страны ЕС заплатили России 180 миллиардов евро за все виды ископаемого топлива, которое они приобрели за это время. Из них более 102 миллиардов евро – это сырая нефть, 74 миллиарда – природный газ, остальные – уголь.

Внутри ЕС основными покупателями российских энергоресурсов были Германия (всего 28 миллиардов евро), Нидерланды (18 миллиардов) и Италия (17 миллиардов). Вот такая статистика. После которой так и хочется воскликнуть — кого вы пытаетесь надуть, господа из ЕС?! Просто аморальными, иного слова и не подберешь, выглядят их слова о необходимости бороться с российским нефтегазовым импортом на фоне новостей о суммах, потраченных ЕС на его покупку.

Идем далее. Выясняется, что российское топливо и смазки и другие продукты из «черного золота» получает даже Пентагон. Нефтепродукты России попадают в Грецию, а затем смешиваются, перерабатываются и растекаются по всему миру. Об этом сообщает издание The Washington Post. По данным аналитиков, несмотря на запрет и наложенные на российскую нефть санкции, россиянам удается через греческий нефтеперерабатывающий завод поставлять нефть даже американцам. Греческий нефтеперерабатывающий завод Motor Oil Hellas, являющийся официальным поставщиком Пентагона, продавал ведомству нефтепродукты российского происхождения. Россияне использовали кучу разных схем, смешивали материалы, перерабатывали их в разных странах и, наконец, перемаркировывали, чтобы обойти санкции и доставить продукт в Грецию.

«После того, как в прошлом году западные страны объявили о запрете закупок российской нефти в ответ на вторжение России в Украину, обслуживающий армию США греческий нефтеперерабатывающий завод быстро адаптировался. Через несколько месяцев компания сообщила инвесторам, что прекратила принимать запрещенную нефть и нашла вместо нее другие источники», — говорится в материале издания.

Несмотря на официальный запрет принимать под российским флагом танкеры и соблюдение норм санкций, россияне смогли обманным путем доставить нефть на предприятие. Они выбрали новый маршрут, помогающий скрыть российское происхождение нефтепродуктов. Право собственности на них при отгрузке на переработку в Грецию постоянно менялось. Журналисты отметили, что Пентагон заказал у Motor Oil Hellas с 2019 года нефтепродуктов более чем на 1,1 миллиарда долларов.

В Минобороны США ответили, что не знают, как топливо могло поставляться греку. И подчеркнули, что под российским флагом ведомство ничего не покупало и не ведет дела с Россией или российскими компаниями. Но совершенно очевидно, что это не более чем попытка оправдаться. В реальности, учитывая осведомленность американских спецслужб, все в Пентагоне знали.

И вот, глядя на то, как в реальности себя ведут ЕС и США, укрепляешься в выводе, согласно которому они используют российско-украинскую войну с пользой для себя. У США, в частности, с самого первого дня войны, была и возможность завалить Украину таким количеством современного оружия, что поражение России давно бы стало свершившимся фактом. Тоже самое могли бы сделать и страны ЕС, попутно входящие в НАТО. Но и они , как и американская сторона, предпочли давать украинской стороне, что называется «по чайной ложке». В итоге, Украина не проиграла, но и не выиграла. Война, по большому счету, превратилась в позиционную, без серьезных прорывов с той или иной стороны. А тем временем, продажа российских нефти и газа продолжается ежедневно и в шокирующих, позволяющих РФ вести войну еще долго, объемах.