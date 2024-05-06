Европейская комиссия прекратит продолжающееся разбирательство в отношении Польши, начатое более шести лет назад из-за конфликта в связи с польской реформой правосудия. В Польше «больше нет явного риска серьезных нарушений в области верховенства закона», заявило брюссельское ведомство в понедельник, 6 мая.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в X о начале «новой главы для Польши». Она поздравила польского премьер-министра Дональда Туска и его правительство «с этим важным прорывом». «Это результат упорной работы Польши и решительных усилий по проведению реформ», — добавила она.

Данное предложение Еврокомиссии обсудят министры по делам Европы стран — членов ЕС на встрече в Люксембурге 21 мая. Затем ЕК окончательно остановит процедуру в отношении Польши. После прекращения разбирательства в отношении Польши Венгрия останется единственной страной, в отношении которой ведется процесс по статье 7 Договора о ЕС. ()