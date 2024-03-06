Эта новость из разряда трагикомичных. Причиной вчерашнего масштабного сбоя, в ходе которого проблемы начались у крупнейших сервисов и сайтов, включая YouTube, Google, Facebook, Instagram и других, стала… атака хуситов. Разные источники со ссылкой на гонконгского провайдера HGC Global Communications Limited пишут, что хуситы сдержали обещание и атаковали интернет-кабели в Красном море, которые связывали между собой Азию, Европу и Африку.

По данным HGC, пострадало около 25% трафика между Азией и Европой, а также Ближним Востоком. В компании отмечают, что трафик был перенаправлен, чтобы свести к минимуму перебои в работе клиентов. Также оказывается помощь пострадавшим предприятиям. В свою очередь южноафриканская компания Seacom, которой принадлежит одна из затронутых кабельных систем, сообщила CNN, что ремонтные работы не начнутся еще как минимум месяц, в том числе из-за длительного времени, необходимого для получения разрешений на работу в этом районе.

Среди других пострадавших сетей — Asia-Africa-Europe 1, кабельная система длиной 25 тыс. км, соединяющая Юго-Восточную Азию с Европой через Египет. Tata Communications, индийская телекоммуникационная компания, управляющая кабелем TGN, подтвердила Associated Press, что ее кабель был поврежден вблизи Йемена и некоторые услуги были отключены или перенаправлены.

Самое интересное тут то, что сообщения о возможном повреждении кабелей в Красном море начали циркулировать еще на прошлой неделе. По крайней мере, израильское медиа Globes возложило ответственность за повреждение на хуситов, которые атакуют грузовые суда в этой акватории, пытаясь поддержать ХАМАС в продолжающейся войне в секторе Газы.

Кроме того, как отмечало CNN, разрушение кабелей в Красном море произошло через несколько недель после того, как официальное правительство Йемена предупредило о возможности того, что повстанцы Хути могут нацелиться на кабели. Также замечу, что эти боевики уже нарушили глобальные цепочки поставок, атакуя коммерческие суда на важнейшем водном пути. Так или иначе, но во вторник миллиарды людей увидели, сколь иллюзорной является защищенность крупнейших сервисов и сайтов, включая YouTube, Google, Facebook, Instagram.

Да, их работа была восстановлена, но осадок, как в известном анекдоте, остался. Тем более, что йеменские хуситы в понедельник, 4 марта, выпустили две противокорабельные баллистические ракеты по швейцарскому морскому судну в Аденском заливе, в результате чего они повредили его. Первоначально повстанцы выпустили противокорабельную баллистическую ракету из Йемена в южную часть Красного моря. Хуситам не удалось поразить коммерческие суда или корабли ВМС Соединенных Штатов, потому что ракета попала в воду. Позже в тот же день йеменские хуситы прибегли к еще одной атаке, поразив плавающее под флагом Либерии швейцарское морское судно MSC SKY II. Кроме того, хуситы утверждают, что провели военную операцию, в ходе которой атаковали два американских военных корабля-эсминца в Красном море, пишет Reuters со ссылкой на заявление спикера группировки Яхья Сареа в телевизионном выступлении во вторник.

Как ни крути, но атаки хуситов в Красном море уже нарушили мировое судоходство, заставив компании изменить маршруты на более длинные и дорогие вокруг южной Африки. А во вторник стало очевидно, что они способны, пусть на время, но оставлять миллиарды людей в мире без доступа в YouTube, Google, Facebook, Instagram. Речь, напомню, идет о боевиках, которым противостоят США, Великобритания и многие иные страны мира. Но, как видим, они бессильны перед представителями союза племен из горной местности на севере Йемена.