Страны НАТО должны усилить обороноспособность Украины на фоне ее противостояния российской агрессии. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает Zeit. Она, в частности, призвала к защите европейского мирного порядка. «Мы будем защищать нашу Европу — каждый квадратный сантиметр нашей Европы — и нашу свободу», — сказала Бербок на конференции по стратегии национальной безопасности в Берлине.

Относительно войны России против Украины она подчеркнула, что «наше сдерживание» должно быть «четким и недвусмысленным». «Оборонная политика должна быть адаптирована именно к этой реальности. Как крупнейшая страна Европейского Союза, Германия несет особую ответственность. Кроме того, НАТО сильнее, чем когда-либо прежде, даже если перед ним стоит больший вызов, чем когда-либо. Россия Путина будет оставаться самой большой угрозой нашей безопасности в Европе в обозримом будущем», — подчеркнула Бербок.

Она также высказалась за увеличение инвестиций в безопасность и предупредила, что «через несколько лет нам придется сказать себе: «Теперь мы спасли долговой тормоз, но мы потеряли наш европейский мирный порядок». Это будет «вопрос, который зададут нам наши дети».

Как видим, прозвучали очень правильные слова. Но ФРГ, несмотря на многочисленные просьбы со стороны Украины, до сих пор не передала ей шведско-германские крылатые ракеты Taurus KEPD 350E, которые отличаются дальнобойностью — согласно производителю, характеристики Taurus позволяют поражать цели на расстоянии свыше 500 км. Масса ракеты — 1 400 кг, длина фюзеляжа — 5 м. Как и ее аналоги, Taurus запускается с самолета-носителя вдалеке от цели, после чего у ракеты раскладывается крыло, запускается миниатюрный турбореактивный двигатель и она начинает полет на малой высоте к конечной точке маршрута, почти достигая скорости звука. В воздухе Taurus способна ориентироваться по изображению местности, сравнивая его с картами из бортового компьютера. Это не требует постоянного сигнала спутниковых навигационных систем, то есть ракета более устойчива к средствам радиоэлектронной борьбы. Проникающая боевая часть массой 480 кг может поражать как хорошо защищенные сооружения (программируемый взрыватель способен даже считать количество этажей, которые пробила ракета, чтобы взорваться на нужном), так и площадные цели.

По данным из открытых источников, стоимость одной ракеты Taurus превышает €1 млн, а Бундесвер закупил около 600 таких боеприпасов. Передача Украине хотя бы небольшой части этих ракет могла бы серьезно изменить ход войны. Но, канцлер ФРГ Олаф Шольц раз за разом заявляет о том, что этого не будет.

Впрочем, шокирует не только этот, очередной и явно не последний пример расхождения между словами и делами западных политиков. По настоящему шокирует то, что со вчерашнего дня председательство в Совете Безопасности ООН перешло к России. Напомню, что председательство в Совбезе передается от одной страны к другой каждый месяц. Уже появилась информация о том, что Россия запланировала на время председательства три ключевых мероприятия.

Как сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя, одним из них станут открытые дебаты по многостороннему сотрудничеству для «построения более справедливого, демократического и устойчивого миропорядка». Заседание запланировано на 16 июля и уже на следующий день, 17 июля, состоятся открытые дебаты по урегулированию на Ближнем Востоке. Оба мероприятия, как ожидается, пройдут под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова. На 19 июля запланированы дебаты по сотрудничеству ООН с ОДКБ, СНГ и ШОС. Это просто шокирующий своим цинизмом цирк. И, пожалуй, лучше всех по этому поводу высказался израильский общественный деятель Леонид Невзлин.

«Дежурные по этому дряхлому отряду меняются раз в 15 месяцев, так что это уже второе председательство РФ после ее нападения на Украину. 15 месяцев назад кто-то еще возмущался – но сейчас, видимо, все привыкли. Это председательство противоречит здравому смыслу настолько, что уже почти смешно. Очередное доказательство того, что и сама ООН, и ее Совбез – давно уже безнадежно устаревшая система, которую нужно реформировать, если не сносить под корень. Пока же приходится мириться с этим театром абсурда. На его сцене в июле РФ запланировала несколько представлений, в том числе заседания под председательством Лаврова о «ближневосточном урегулировании» и построении устойчивого миропорядка. «Справедливого и демократического», более лучшего. Ну все, как они любят. Когда же мы услышим с этой пыльной сцены: «Папа просил передать вам всем, что театр закрывается. Нас всех тошнит», пишет Невзлин. И он абсолютно прав.