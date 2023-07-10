Поездка президента Украины Владимира Зеленского к президенту Турции Реджепу Эрдогану неожиданно завершилась возвратом пленных бойцов «Азова». На это обратили внимание многие в мире.

Соглашение по обмену пленными с Россией предполагало, что пять командиров «Азова» должны были оставаться в Турции до окончания боевых действий под личной протекцией Эрдогана. Однако все они вернулись в Украину после визита Зеленского.

Освобождены командир группировки Денис Прокопенко, его заместитель Святослав Паламарь, а также Олег Хоменко, Сергей Волынский и Денис Шлега.

Соглашение о нахождении в Турции командиров «Азова» было заключено в рамках обмена 55 российских военнопленных и гражданина Украины Виктора Медведчука на 215 украинских бойцов 21 сентября 2022 года.

Еще одно знаковое событие — после встречи с Зеленским, во время совместной пресс-конференции, Эрдоган заявил, что Украина имеет право на членство в НАТО.

При этом турецкий лидер подчеркнул, что его страна продолжит оказывать поддержку Киеву в контексте ситуации в Украине.

«Мы всегда выражали свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. Украина заслуживает членства в НАТО», — сказал Эрдоган.

На этом Эрдоган не остановился. Он сказал, что в августе в Турцию прилетит президент РФ Владимир Путин. Главы двух стран обсудят продление зерновой сделки. «В следующем месяце господин Путин посетит Турцию. И у нас вновь будет возможность в формате тет-а-тет обсудить эту тему. Я также продолжу поддерживать с ним переговоры по телефону в предстоящий период», — сказал Эрдоган.

Москва ранее угрожала не продлить соглашение по вывозу зерна из украинских портов после 17 июля. Официальные лица РФ утверждали, что данные стране обещания по условиям зерновой сделки не выполняются.

И еще – в ходе визита Зеленского в Стамбул между Турцией и Украиной был подписан меморандум о взаимопонимании в сфере стратегических отраслей промышленности. Об этом сообщает Yeni Safak. Это соглашение между Министерством промышленности и технологий Турецкой Республики и Министерством по стратегическим отраслям промышленности Украины. В направления сотрудничества входят: развитие мощностей и возможностей производства автономных транспортных средств, в том числе БПЛА; исследования и разработки в области автономных систем, космоса и других технологических секторах стратегических отраслей промышленности двух стран; другое техническое сотрудничество, необходимое для развития стратегических отраслей промышленности.

Эти заявления и решения как будто свидетельствуют о том, что турецкий лидер начинает вести себя по отношению к Москве с позиции силы. С чем это может быть связано? Эрдоган увидел после пригожинского выступления, что Путин теперь не такой уж однозначный и единственный лидер России, почувствовал его слабость? Можно ли предположить, что теперь он будет проводить более твердую политику в отношении Кремля? На какие еще шаги способна пойти Турция?

Свои соображения об этом высказали # известные иностранные аналитики.

Бывший спичрайтер главы Кремля, российский политтехнолог, кандидат политических наук Аббас Галлямов думает, что ужесточение позиции Эрдогана связано с двумя факторами: успешным украинским наступлением и пригожинским мятежом. «Эрдоган — циничный игрок, и он не хочет ставить на лошадь, которая хромает на обе ноги и того гляди свалится», — заявил он.

Украинский аналитик, кандидат политических наук Алексей Буряченко отметил в свою очередь, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию по своей знаковости и результатам явно выбивался из ряда дипломатических встреч высокого уровня перед саммитом НАТО в Вильнюсе.

«Так, за результатами переговоров стороны смогли согласовать многие стратегические договоренности и решить целый ряд конкретных практических вопросов, которые стояли на повестке дня сторон уже сегодня.

Начать нужно с того, что Эрдоган прямо публично поддержал стремление Украины в НАТО и отметил, что Украина достойна быть членом Альянса. Для западных СМИ эта позиция была достаточно неожиданной, на фоне принципиальности позиции Турции по вопросу принятия в состав НАТО Финляндии и Швеции. А с другой стороны, такая конструктивная позиция Эрдогана позволила многим членам НАТО посмотреть на Турцию совсем с другой стороны, как на надежного, но своенравного, стратегического военного партнера.

Эрдогану нужен был этот цикл обновлений своей внешнеполитической легитимности и пролонгации довыборных договоренностей со своими стратегическими партнерами, прежде всего из США, ЕС и НАТО. Что и было сделано.

Турция показала себя как надежный партнер для «коллективного Запада», причем отстаивая, прежде всего, свои стратегические интересы. Замечу, продолжение «зернового соглашения» важно, как для Украины, так и для Турции; привлечение возможностей и промышленного потенциала Турции в послевоенном восстановлении Украины, это доступ к крупным послевоенным инфраструктурным проектам, а следовательно, к потенциальным доходам; размещение производства БПЛА на территории Украины значительно приблизит продукцию к конечному потребителю и позволит обеспечить производственные мощности постоянным спросом на продукцию и доступ к значительно более дешевому сырью и рабочей силе, чем в Турции», — рассказал Буряченко.

«И при этом Эрдоган несколько раз во время пресс-конференции отметил, что он находится с Путиным в постоянном диалоге и даже сказал, что последний должен прилететь в Турцию в августе, чтобы обсудить ряд вопросов тет-а-тет, — напомнил политолог. — Тем самым, будто, подчеркивая свою важную переговорную и гуманитарную функцию для Запада с преступным террористическим «путинским режимом», а значит, и возможность иметь свою позицию, как в отношении санкций, так и в отношении торговых с Москвой энергоресурсов, и не только…».

Также, во время пресс-конференции Эрдоган отработал в рабочем порядке вопрос крымских татар и еще раз подтвердил свою устойчивую позицию по поводу аннексии Крыма и неспровоцированного нападения на Украину со стороны РФ, говорит аналитик.

«Важным результатом этой встречи лидеров Украины и Турции стало то, что Эрдоган разрешил забрать Зеленскому интернированных защитников «Азовстали» вопреки договоренностям с Путиным. Тем самым показывая всему миру свою принципиальную позицию по обеспечению прав человека, выполнению требований Женевской конвенции и возможности иметь свою позицию по важным для сторон вопросам, таким как возвращение украинских защитников домой. Данное публичное игнорирование предыдущих договоренностей с Кремлем свидетельствует о том, что Эрдоган ощутил слабость «путинского режима» на фоне бунта Пригожина и решил проявить принципиальную позицию, понимая, что скорее всего ему за это ничего не будет.

Такими действиями лидер Турции убил сразу нескольких зайцев. С одной стороны, публично показывая лояльность к Украине, а значит, к НАТО и к ЕС, а с другой — показывая силу «обновленного» Эрдогана на Ближнем Востоке и в Средней Азии и, будто, подмигивая Китаю одним глазом, иллюстрируя, кто здесь на самом деле главный партнер. А как же Россия? Да никак. Россия сейчас слишком слаба, чтобы вступать в открытое, даже дипломатическое, противостояние с Турцией и, более того, насколько сейчас тесны экономические связи между обеими странами, что любая излишняя эскалация со стороны РФ, это будет даже не выстрел себе в ногу, а прямо в голову. Ведь, как отмечают авторитетные аналитические центры, параллельный импорт сам себя не будет реализовывать.

Итак, резюмируя, следует отметить, что визит Зеленского к Эрдогану был взаимно выгодным, и стороны получили друг от друга по максимуму. И если Турция играет более сложную глобальную игру, как говорят — на грани фола, то Украина получила от Турции очень конкретную поддержку на полях саммита в Вильнюсе, возвращение интернированных военнопленных и, скорее всего, гарантии безопасности «зернового коридора» от самой Турции, независимо от отношения к этому вопросу со стороны РФ», — считает Буряченко.

Кандидат политических наук, директор Центра исследований региональной безопасности (Сумский государственный университет) Николай Назаров полагает, что те изменения, которые произошли в Черноморском регионе после полномасштабного вторжения РФ в Украину, очень невыгодны Турции. «Потому как Россия очень усилилась в регионе Черного моря, и, безусловно, такое доминирование РФ для Турции, как страны, которая имеет амбиции регионального лидера, входит в состав НАТО, совсем невыгодно. То есть, геостратегический интерес Турции в том, чтобы Украина максимально вернула свои территории.

В то же время есть экономические отношения с Россией, и таким образом Турция старалась и старается балансировать между Киевом и Западом с одной стороны, имея интерес, чтобы Украина постаралась вернуть оккупированное и не утратила больше территорий. Но в то же время радикальное ухудшение отношений с РФ не в интересах Турции.

Почему позиция теперь изменилась? Во-первых, Эрдоган выиграл выборы. Следовательно, он может проводить сейчас более свободную политику, не ориентируясь на российские интересы и влияние. Я думаю, что мятеж Пригожина тоже сыграл тут роль. Это стало индикатором того, что власть Путина не настолько монолитна, не настолько вертикаль власти жесткая, и не известно, как долго Путин будет президентом. Вот эти разговоры о том, что президент может поменяться, и что элиты российские рассматривают разные варианты, подбирают, а кто может быть вместо Путина? Безусловно, это дает сигналы другим государствам, в том числе Турции, смотреть на Путина уже как на какого-то промежуточного президента. Соответственно и тот баланс, который Турция держала между Украиной и Россией, сместился в сторону Украины», — отметил Назаров.

Он также обратил внимание на тему послевоенного восстановления, о чем Украина говорит активно. «О том, сколько миллиардов Запад запланировал выделять на восстановление инфраструктуры, производств. И в то же время идут разговоры о каких-то мирных соглашениях между Украиной и РФ, между Западом и Россией, которые с осени будут продвигаться, возможно, более активно. Следовательно, Турция, понимая это, хочет не отставать, а также получить возможность поучаствовать в восстановлении Украины. Собственно, завести в Украину свои фирмы, которые бы как субподрядчики занимались бы строительством. Например, совместно с украинцами строили завод по производству БПЛА, о чем сказано в меморандуме. То есть, в плане экономических интересов Украина тоже сейчас привлекает Турцию гораздо больше», — резюмировал эксперт.