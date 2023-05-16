Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что ему удалось вернуть домой своего чистокровного жеребца по кличке Зазу. Причем помогли ему в этом украинские спецслужбы, утверждает политик.

Кадыров приобрел Зазу в 2012 году перед кубком мира по скачкам в Дубае. С 2014-го конь содержался на конюшне в Чехии, так как в отношении Кадырова были введены санкции, а все его имущество заморожено.

По словам главы республики, в начале 2023 года на него через посредников вышли представители СБУ, предложившие выкупить лошадь. Они сразу же назвали цену — $18 тыс.

«Они знали про мою привязанность к скакуну и не прогадали — конечно же, я согласился», — рассказал Кадыров в Telegram.

«Учитывая его реальную стоимость и прекрасную родословную, это сущие копейки! Так что, друзья, если вам что-нибудь надо привезти из Европы, обращайтесь к украинским спецслужбам. Быстро, профессионально, недорого, в обход санкций!» — добавил он. (gazeta.ru)

