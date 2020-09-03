Twitter сообщил о взломе аккаунта премьер-министра Индии

«Нам известно об этой деятельности, и мы предприняли шаги для защиты скомпрометированной учетной записи. Мы активно расследуем ситуацию. В настоящее время мы не знаем, какие дополнительные учетные записи затронуты», — говорится в заявлении представителя Twitter.