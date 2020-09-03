Twitter сообщил о взломе аккаунта премьер-министра Индии

Компания Twitter сообщила о взломе одного из аккаунтов премьер-министра Индии Нарендры Моди, компания приняла «меры для защиты взломанной учетной записи» и «активно расследует» ситуацию, сообщает телеканал NDTV.
Хакеры получили доступ к аккаунту narendramodi_in и разослали всем его подписчикам просьбу сделать пожертвование криптовалютой в основанный премьером Национальный фонд помощи.
«Нам известно об этой деятельности, и мы предприняли шаги для защиты скомпрометированной учетной записи. Мы активно расследуем ситуацию. В настоящее время мы не знаем, какие дополнительные учетные записи затронуты», — говорится в заявлении представителя Twitter.
Аккаунт narendramodi_in, на который подписаны более 2,5 миллиона человек, является официальным аккаунтом в Twitter личного веб-сайта Моди, и в нем размещаются выступления премьера. Последняя запись была опубликована в этом аккаунте 31 августа.