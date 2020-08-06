Twitter будет помечать аккаунты государственных СМИ

Twitter будет помечать аккаунты правительств и государственных СМИ, пишет ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Пометку получат две категории: официальные правительственные лица, включая министерства, госучреждения, дипломатов и пресс-секретарей, а также государственные СМИ, их главные редакторы и влиятельные сотрудники.

На таких страницах появится значок, изображающий трибуну и микрофон, а также надпись «Правительственная учетная запись» или «Государственное издание» с уточнением, к какой стране относится страница.

Компания уточнила, что финансируемые государством СМИ с независимой редакторской политикой маркироваться не будут.