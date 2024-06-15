Корпоративный мессенджер Slack предупредил клиентов из России, что их учетные записи будут отключены в течение 30 дней в связи с санкциями США. Об этом следует из письма, которое компания разослала российским пользователям.

Напомним, 12 июня минфин США запретил оказывать ряд услуг в сфере программного обеспечения и IT (включая поддержку и консультирование) любому лицу на территории РФ.

Вслед за этим администрация Slack объявила, что «соблюдает законы о санкциях и экспортном контроле США», в связи с чем приостановит действие учетных записей россиян через 30 дней, сообщает vesti.ru со ссылкой на уведомление.

В компании «МТС Линк» уточнили, что сообщение об отключении «учеток» Slack получили даже те клиенты, которые покупали лицензию за рубежом, но пользовались приложением в России.

Slack еще в марте 2022 года начал блокировать аккаунты российских компаний, которые оказались под прямыми санкциями США и ЕС. Теперь сервис, по-видимому, отключает вообще любые «учетки», связанные с РФ.