В Баку 27 августа состоится творческий вечер известного азербайджанского и российского режиссера Олега Сафаралиева и показ его фильма «Пещера страха».

Как сообщает #, мероприятие состоится в Доме Кино при поддержке Русского дома в Баку (РИКЦ).

Олег Сафаралиев родился 13 октября 1952 года. Окончил исторический факультет Азербайджанского педагогического института. Десять лет преподавал историю в Сальяне, в школе N1. За эти годы созрело решение посвятить себя режиссуре. Поступил на режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии, в мастерскую Сергея Соловьева. В 1988 году по окончании института был приглашен на «Мосфильм», где снял фильм «Прямая трансляция». Десять лет был генеральным продюсером кинокомпании «Евразия – фильм». В 1991 году в Русском драматическом театре поставил спектакль по пьесе Рустама Ибрагимбекова «Семейный круг», имевший большой резонанс.

В 2006 году на студии «Азербайджанфильм» завершил работу над фильмом «Прощай, южный город», который с успехом был показан на крупнейших кинофестивалях в Берлине, Монреале, Стамбуле, Хайфе, Рио-де-Жанейро.

В ходе творческого вечера режиссер ответит на вопросы публики, а также расскажет о своем жизненном пути, жизни в Москве и в Баку.

Вечер завершится показом фильма «Пещера страха», который Сафаралиев снял в 2010 году. Сюжет фильма разворачивается вокруг пропавшей в парке аттракционов дочери супругов Кузнецовых. Динамично развивающиеся в картине события переплетаются с мистикой и загадками, которые предстоит решить родителям таинственно пропавшей девочки.

На днях в Доме кино поклонники творчества Олега Сафаралиева имели возможность посмотреть еще одну его картину — «Прощай, Южный город», в главных ролях которой снялись известные азербайджанские актеры — Фахреддин Манафов, Фуад Поладов, Мехрибан Зеки и др.