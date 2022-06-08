Анкара все еще не может согласиться с вступлением Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом заявил в среду президент республики Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

«По шведскому телевидению транслировалось интервью лидеров террористических группировок. После такого мы не можем сказать «добро пожаловать в НАТО». То же самое касается и Финляндии», — отметил турецкий президент.

Эрдоган напомнил, что «НАТО — это организация по обеспечению безопасности, и она не является организацией по поддержке терроризма».

Мадуро в свою очередь поблагодарил Турцию за помощь во время пандемии и пригласил турецкие компании вести бизнес в Венесуэле. «Я считаю, что настало время для инвесторов из Турции в Венесуэле, пусть приходят в туризм, горнорудную промышленность, логистику, банковскую сферу, добычу нефти, газа и золота», — сказал он.