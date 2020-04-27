Турция ожидает иностранных туристов с конца августа

Турция ожидает иностранных туристов не раньше августа 2020 года, сообщает АТОР со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя.

По его прогнозам, если ситуация с коронавирусом в Турции и в мире будет улучшаться, то сначала в конце мая откроются отели с «сертификатами здоровья» и запустится внутреннее транспортное сообщение.

На втором этапе турецкие власти разрешат авиасообщение с теми странами, где пандемия пойдет на спад.

Эрсой предполагает, что начала иностранного туризма можно ожидать к концу августа.

| 2020-04-27T17:08:45+00:00 27 апреля 2020, 18:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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