Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Турция начала строить для Украины современный корвет и беспилотники Bayraktar. Об этом глава государства рассказал перед представителями ВМС в ходе визита в Одесскую область, сообщает ТАСС.

«Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции и будет достроен в Украине до конца 2023», — сказал Зеленский.

Кроме того, украинский президент заявил, что поставка в скором времени турецких ударных беспилотников Bayraktar-ТВ2 должна усилить морскую авиацию Украины. Украинские специалисты уже завершают обучение в Турции по их управлению.

Ранее сообщалось, что украинские военные подняли в воздух над Донбассом купленный у Турции ударный беспилотник Bayraktar TB2, способный нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы. Дрон прилетел в Донбасс с южных регионов Украины через Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области, после чего возвратился в место дислокации.