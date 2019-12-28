Турция, итоги года: Крутой разворот

Главными внутриполитическими событиями года в Турции можно считать победу оппозиционных кандидатов на муниципальных выборах в крупнейших городах страны – Анкаре и Стамбуле, а также заявку на создание новых партий покинувшими правящую Партию Справедливости и Развития (ПСР) бывшим премьер-министром Ахметом Давутоглу и бывшим вице-премьером, экс-министром по вопросам экономики Али Бабаджаном. Сюда же можно причислить и тот факт, что ПСР покинули 840 тысяч ее членов. Бабаджан объявил об уходе из ПСР в июле, объяснив это несогласием с генеральной линией партии, Давутоглу покинул ПСР в сентябре после того, как партийное руководство решило исключить его и еще нескольких функционеров за работу над новой политической организацией. И хотя ставшие теперь оппозиционерами оба бывших сторонников Эрдогана имеют определенную поддержку в обществе – Давутоглу среди консервативных и религиозных слоев, а Бабаджан наряду с консервативными сторонниками, так и среди кемалистов, курдов и пр., позиции как ПСР, так и самого Эрдогана все еще достаточно сильны.И даже если экономическая программа Бабаджана по выведению страны из кризиса уведет часть электората правящей партии, турецкий лидер в состоянии удержать ситуацию под контролем, пусть и ценой внешнеполитических успехов.

Не менее важные события разворачиваются и во внешнеполитическом пространстве: член НАТО Турция, несмотря на угрозы США и НАТО, все же приобрела у России зенитно-ракетные комплексы С-400, начала военную операцию «Источник мира» против курдских военных формирований у своих границ на севере Сирии, для защиты своих прав и интересов подписала соглашение с Ливией по разграничению морских зон юрисдикции в Восточном Средиземноморье.

Все эти вопросы комментирует для Zerkalo.az турецкий историк и политолог, профессор Стабульского университета Мехмет Перинчек:

— Каков главный внешнеполитический итог 2019 года для Турции? Анкара все более разворачивается в сторону Евразии, отдаляясь от НАТО и США, приобретает российские вооружения, которые не могут быть интегрированы в европейскую систему противовоздушной обороны, ищет новых союзников. О чем все это говорит? Что пытается сделать Анкара?

— Главный итог уходящего года – начало создания нового многополярного миропорядка. США сдают свои позиции на Ближнем Востоке. Анкаре в союзе с Россией удалось изменить баланс сил в регионе, положено начало формированию нового мира и это будет эпохой евразийской цивилизации. Россия, Китай, Иран, Азербайджан, Индия, и даже некоторые европейские страны выражают интерес к этому сотрудничеству, объединяя силы для обеспечения своей безопасности и для процветания своих народов.

И в этой ситуации для Турции, у которой очень серьезные проблемы с США, встал вопрос приобретения С-400 для защиты от внешних угроз. В истории взаимоотношений Турции и США никогда еще не было таких серьезных и глубоких проблем как сейчас, а теперь Турция нуждается в независимой от НАТО и США системе обороны, т.к. в возможных конфликтах Турция не может использовать натовские системы. Потому Анкара и начала искать альтернативные варианты и главными партнерами Турции стали Россия и Китай. И завершившаяся покупка С-400 показала: атлантический период для Турции завершен.

— Турция стала демонстрировать невиданную до сих пор самостоятельность, все чаще принимает решения без учета мнения своих союзников по НАТО и работает в партнерстве с Россией, начала очередную военную операцию на севере Сирии, хотя ее союзники и были против. Чем обусловлено такое поведение Анкары?

— Операция «Источник мира» и Сочинский меморандум между Россией и Турцией тоже указывает на то, что атлантическая эпоха близится к концу и главный проект США в регионе по созданию «Великого Курдистана» потерпел фиаско. Это была химера и региональным странам совместными усилиями удалось ее уничтожить. Операция «Источник мира», подписание Сочинского меморандума и Астанинский процесс продемонстрировали: страны региона в состоянии договориться и выступить сообща против гегемонии США и ее вмешательства в свои дела. У США уже нет прежних возможностей, региональные страны больше не прислушиваются к их угрозам, тем более что у Запада тоже появились серьезные проблемы, в частности, внутри НАТО. В евроатлантическом альянсе начался раскол, нет общего подхода к угрозам и их пониманию. Так, для Турции главной угрозой являются сепаратисты, курдские террористические организации РКК и YPG, для США же они союзники, а угрозой Вашингтон видит Россию, которая, в свою очередь, является главным союзником Турции. У Европы же совсем другое понимание угроз. Президент Франции Эммануэль Макрон даже заявил о «смерти мозга» НАТО и необходимости создания отдельной европейской армии. По всему, североатлантический блок доживает последние годы, ведь и на последнем, юбилейном саммите в Лондоне членам организации не удалось решить существующие проблемы. Да и Трамп ранее заявлял, что его страна может выйти из альянса.

— Соглашение с Ливией по разграничению морских зон юрисдикции в Восточном Средиземноморье вызвало бурную реакцию со стороны Египта и Греции, поскольку блокирует подобные соглашения между Грецией, Египтом и греками-киприотами. В то же самое время она усиливает правовую позицию Турции в плане геологоразведочных работ и исследований сейсмической активности в восточной части Средиземного моря. Не станет ли оно очередным поводом для конфронтации?

— Конфронтация в Восточном Средиземноморье между США, Южным Кипром, Грецией и Израилем с одной стороны, Турцией и Северным Кипром – с другой, уже есть. С концепцией «Голубая родина» Турция начала защищать и обеспечивать свой суверенитет в Восточном Средиземноморье. Тем самым Анкара ответила на военные учения этих стран. Очень важно было подписание меморандума с Ливией, это усилило позиции и суверенитет Турции в Средиземноморье.

И эта ситуация еще раз подтверждает, что у Турции есть серьезные проблемы с евроантлантизмом, поэтому ей нужно развивать союзнические отношения с евразийскими странами, создавать новые международные альянсы против этой угрозы, в частности с участием России, Сирии и, даже, Египта. Как Турция и Россия вместе решали сирийский вопрос, таким же образом они могут сотрудничать и по ливийскому вопросу, если даже они поддерживают разные стороны внутриливийского конфликта. Поскольку имеют влияние на противоборствующие стороны и могут оказать воздействие на стороны конфликта для их примирения и завершения гражданской войны, которая началась из-за коварных планов Запада.

— Каковы шансы бывших соратников президента Эрдогана – Ахмета Давутоглу и Али Бабаджана составить ему конкуренцию?

— США, проиграв войну и на внутреннем турецком политическом фронте после неудавшейся попытки государственного переворота летом 2016 года, сейчас пытаются сделать ставку на Давутоглу и Бабаджана. Америка потеряла влияние на внутриполитические процессы, поскольку все люди Фетхуллаха Гюлена были изолированы – часть была арестована, другие покинули страну. А теперь они пытаются выставить свои креатуры — Давутоглу и Бабаджана против Эрдогана, однако эти бывшие члены команды президента так и не смогли утвердиться в политической жизни страны.

— Какие важные задачи в свете растущих внешних угроз стоят перед Турцией на предстоящий период?

— Очень важной составляющей мер по укреплению безопасности Турции является экономическая стабильность. Без этого сопротивляться финансовым и экономическим угрозам со стороны США Турции будет очень сложно. А они от этих своих планов не откажутся. Поэтому сейчас стоит задача преодолеть экономический кризис, а для этого Турции надо избавиться от либеральных политиков, которые и стали источниками кризиса. Правительство в следующем году должно поддерживать национальную экономику и производительные силы, поскольку от этого напрямую зависит безопасность страны.