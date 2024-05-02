Армения и НАТО согласовали программу военного сотрудничества на 2024 год и наметили новые направления взаимодействия, сообщили в минобороны республики. Стороны провели консультации во время визита заместителя начальника Генштаба Армении Артура Ерояна в штаб-квартиру альянса в Брюсселе.

«Обсуждены результаты поддержки, оказанной в рамках программы военным учебным заведениям и учебным центрам Армении, а также намечены новые направления сотрудничества», — отметили в минобороны, добавив, что речь, в частности, шла о возможностях взаимодействия в 2025 году.

В рамках встречи Ероян также провел отдельную беседу с директором по сотрудничеству в области безопасности международного военного штаба НАТО, генерал-лейтенантом Дачаном Тибериу Шербаном. Были «обсуждены текущие программы военного сотрудничества Армения — НАТО и возможности их расширения», добавили в минобороны.

В настоящее время Армения принимает участие в военных учениях НАТО «Храбрый воин». С 30 апреля медицинский батальон минобороны республики находится на полигоне Баконикут в Венгрии. Помимо него, в маневрах участвуют военно-медицинские подразделения из 32 стран и 7 гражданских организаций. Учения продлятся до 10 мая.

В конце марта глава Министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что республика пока не планирует вступать в Североатлантический альянс. «Мы уже сотрудничаем с НАТО — участвуем в операциях по поддержанию мира в Афганистане, увеличиваем присутствие в Косово. Если же речь идет о намерении вступить в НАТО, то нет. Сегодня этот вопрос не стоит на повестке дня», — сказал Мирзоян.

Комментируя мартовский визит генсекретаря альянса Йенса Столтенберга в Армению, Азербайджан и Грузию, в Кремле, в свою очередь, заявили, что попытки НАТО расширить присутствие на Кавказе «видны невооруженным глазом».

Премьер Армении Никол Пашинян говорил, что власти республики «заинтересованы в продолжении развития политического диалога с НАТО и расширении партнерства» как со всем альянсом, так и с отдельными странами-членами. Он также выразил надежду на скорое утверждение нового формата сотрудничества с НАТО в виде индивидуально адаптированной программы. (moscowtimes.ru)