Самое популярное в Азербвйджане сообщество кулинаров — любителей Azeri Home Chef подводит итоги года.

Весь 2022 шеф повара и кулинары во главе с Фахрандой Гасанзаде трудились, не покладая рук. На счету Azeri Home Chef — огромное количество фестивалей, кулинарных конкурсов и прочих мероприятий, организованных в партнерстве с дипведомствами и местными структурами.

Итоговую вечеринку в формате теплого дружественного и романтического ужина создатель и руководитель сообщества — Фахранда Гасанзаде провела в ресторане Mezzo lounge и посвятила 30-летию установления дипломатических связей между Азербайджаном и Венгрией.

В уютном заведении собрались свыше 30 известных и успешных женщин Азербайджана — журналисты, блогеры, бизнеследи и медиа персоны.

Вечер был посвящен изыскам венгерской кулинарии и назывался соответственно Tastes of Hungary.

Звездные повара Azeri Home Chef — Юлия Аскерова, Маргарита Гунько и Шахла Джабраилова на глазах у всех готовили самые популярные блюда венгерского застолья. Свежеприготовленные угощения могли попробовать все гости — дегустация выдалась на славу!

Участницы мероприятия отведали один из самых известных венгерских деликатесов — вишневый суп, а также оценили вкусовую палитру других популярных блюд и десертов — паприкаш перкольт, миндально-шоколадный торт «Эстерхази», названный так в честь дипломата и князя Эстерхази, который 170 лет назад занимал пост министра иностранных дел Венгрии и присутствовал в качестве посла на коронации Александра II.

«Этот вечер — отличная возможность для гостей подарить себе короткий гастрономический тур в Венгрию, не выезжая из Баку», — говорит корреспонденту # Фахранда Гасанзаде.

Говоря о главных событиях кулинарного года Azeri Home Chef, создатель сообщества не акцентировала внимание на каком-либо одном мероприятии, отметив, что год был очень насыщенным и гастрономически разнообразным.

Так как вечер был организован совместно с Посольством Венгрии в Азербайджане, гостей поприветствовала атташе по культурным и образовательным вопросам и супруга посла Моника Фелфолди, которая подходила к каждому столу, уделяя внимание каждой гостье.

Также стоит отметить оригинальное оформление зала, каждый нюанс которого отсылал к богатой культуре и традициям Венгрии.