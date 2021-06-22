Центр развития детей и молодежи №3, функционирующий при Министерстве образования Азербайджана, подвел итоги года.

На заключительном до каникул мероприятии победителей различных конкурсов наградили дипломами, а педагогический состав центра и его директор Лала Гати уже строят планы на новый сезон.

«Текущий учебный год был не простым. Частично занятия проводились онлайн, мы, как и многие другие центры, активно влились в дистанционный процесс работы. Наша главная задача — правильно и грамотно организовать досуг подрастающего поколения, и, поэтому, невзирая на все сложности, мы постоянно были в контакте со своими воспитанниками», — рассказывает Лала Гати #, подчеркивая, что вместе с педагогами центра ей удалось найти свои секреты в вопросе профессиональной организации занятий с детьми в режиме онлайн.

«Мы даже переоборудовали один из наших залов под маленькую студию, где, соблюдая все нормы и правила в связи с пандемией, снимали номера с участием наших юных талантливых артистов для их участия в международных проектах», — рассказывает директор.

По ее словам, за этот период воспитанники центра отличились на различных международных конкурсах и фестивалях.

Итоги года центр подвел традиционно, устроив концерт и арт-мероприятие «Мы рисуем хары бюльбюль» в садике Насими. Юные художники на макетах всеми любимого цветка создавали сюжеты на различные темы, посвященные Карабаху, а маленькие артисты представили концертную программу. Мероприятие под открытым небом привлекло внимание прохожих, в том числе гостей нашей столицы, которые с радостью наблюдали за талантливой азербайджанской молодежью.

На другом заключительном в этом учебном году мероприятии таланты Центра развития детей и молодежи были награждены дипломами. В частности, по словам Лалы Гати, 25 юных художников центра приняли участие в международном конкурсе «Оберегая природу, я сохраняю окружающий мир», который уже много лет проводится в Турции. Два азербайджанских художника — воспитанники центра были удостоены на этом конкурсе первого и второго места. В церемонии награждения приняли участие представители Посольства Турции в Азербайджане.

Хорошие результаты показали юные мастера изобразительного искусства из Азербайджана и на прошедшем в Румынии конкурсе «Сказки моей страны», получив две золотые медали, одну серебряную и две бронзовые. И еще один конкурс, в котором воспитанникам центра достались призовые места, прошел в Польше, где в онлайн формате юные художники со всего мира рисовали работы по мотивам Марка Шагала. Беларусь отправила дипломы азербайджанским детям, принявшим участие в проходившем в этой стране конкурсе «Дружат дети на планете».

Лала Гати отметила, что за этот год, невзирая на карантин и ограничения, центр развития детей и молодежи смог наладить новые связи и укрепить уже существующие.

Относительно планов на новый учебный год директор Центра развития детей и молодежи заявила, что большие надежды связаны с возвращением к традионной форме занятий. При этом, даже при самом благополучном раскладе, полностью отказываться от онлайн формата центр не намерен:

«Новые реалии жизни во многом стали очень полезными. К примеру, мы планируем и дальше применять в своей работе совещания в режиме ZOOM конференций, когда, к примеру, нужно в срочном порядке обсудить с преподавателями новый проект или идею. Это очень удобно, и этот формат в своем новом ракурсе непременно найдет место», — сказала Лала Гати.

В то же время она подчеркнула, что живое общение между людьми не заменит ничто. «Поэтому, ждем, когда все откроется и будем общаться со своими коллегами «вживую», ездить на фестивали, конкурсы, тренинги, и, конечно же, принимать гостей у себя», — заключила она.