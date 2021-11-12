Авиакомпании Ирака и Турции пообещали Евросоюзу принять меры, чтобы блокировать доставку мигрантов в Беларусь, Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) поддержала предпринимаемые усилия. Об этом заявила в пятницу официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

«Иракские авиалинии» уже подтвердили, что не возобновят полеты в Минск, «Турецкие авиалинии» приостановят продажу билетов в один конец в Минск», — сообщила она, подчеркнув, что «борьбу с трафиком людей полностью поддержала IATA».

Международная ассоциация воздушного транспорта заверила в готовности авиакомпании противодействовать доставке мигрантов в Минск. (ТАСС)