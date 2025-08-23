Ряд почтовых служб европейских и азиатских стран объявили о приостановке пересылки посылок в США после того, как администрация Дональда Трампа решила отменить освобождение от пошлин для отправлений стоимостью до $800.

Новые правила вступают в силу 29 августа, и отсутствие четких инструкций от американских властей по взиманию пошлин привело к массовой остановке международной почты, передает theins.ru.

С 23 августа посылки в США перестали принимать почтовые службы Норвегии, Швеции, Дании и Бельгии. Ранее аналогичные решения приняли операторы Франции, Германии, Австрии, Словении и стран Балтии. Финская Posti пошла дальше других — с 22 августа она прекратила пересылку не только товаров, но и писем, так как авиакомпании отказались транспортировать любые отправления.

Сбой затронул и Азию. Почтовая служба Южной Кореи предупредила, что перестанет принимать посылки в США, а национальный оператор Сингапура заявил о приостановке доставки в период с 25 по 29 августа. Australia Post временно остановила транзитные отправления, проходящие через ее сеть в США, уточнив, что речь идет лишь о «небольшом числе» посылок.

По данным Business Insider, сбои отразились и на интернет-торговле: платформа Etsy приостановила оформление отправлений в США через Australia Post, Canada Post, Evri и Royal Mail. Британские продавцы предупреждают клиентов о введении фиксированного тарифа в $80 плюс сборы при пересылке через Royal Mail.

Ассоциация PostEurop, объединяющая национальные почтовые компании Европы, заявила, что американские правила были опубликованы лишь 15 августа, что оставило «крайне мало времени для подготовки». В организации подчеркнули, что до сих пор не определены ключевые процессы — от порядка взимания пошлин до требований к данным для таможенных деклараций и взаимодействия с Таможенно-пограничной службой США (CBP). Если решения не будут найдены до 29 августа, почтовым операторам придется ограничить или приостановить пересылку товаров в США.

Изначально отмена освобождения от пошлин должна была ударить по китайским маркетплейсам Shein и Temu, но фактически уже вызвала глобальный сбой в системе международной доставки. По данным Белого дома, объем посылок, проходивших по правилу de minimis, которое позволяло не платить пошлину при отправлении посылок стоимостью до $800, вырос с 134 млн в 2015 году до 1,36 млрд в 2024-м.