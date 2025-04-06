Россия могла организовывать диверсии в странах Европы, маскируя взрывчатку под посылки с косметикой и секс-игрушками. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники, знакомые с ходом расследования. В июле 2024 года на складах курьерских компаний в Бирмингеме, Лейпциге и недалеко от Варшавы произошла серия взрывов. Польские правоохранители тогда обнаружили еще одну подозрительную посылку, которая не успела сработать. Именно ее содержимое позволило детально изучить, как была устроена схема доставки взрывчатки.

Внутри посылок, среди декоративной косметики и интимных товаров, находились компактные зажигательные устройства. «Подушки, упакованные в посылки с косметикой и секс-игрушками, содержали спрятанные самодельные зажигательные устройства, изготовленные из разных химических веществ, включая высокореактивный магний», — рассказал Reuters один из источников. В качестве воспламенителей использовались миниатюрные детонаторы, сделанные из недорогих китайских гаджетов, предназначенных для поиска потерянных вещей. «Вся эта история указывает на спланированную диверсионную деятельность, за которой стоит российское ГРУ», — утверждает собеседник агентства.

Как рассказали Reuters два сотрудника европейских спецслужб на условиях анонимности, в качестве исполнителей диверсий Россия часто использовала местных преступников. Инструкции они получали через Telegram, а за выполнение заданий им переводили гонорары — нередко до нескольких тысяч евро.

Бывший специалист по обезвреживанию взрывных устройств Ярослав Стельмах в беседе с Reuters подтвердил: ингредиенты, использованные в этих устройствах, действительно находятся в свободной продаже — их можно найти в отделах с удобрениями или пиротехникой. По его словам, несмотря на примитивность конструкции, такие бомбы достаточно эффективны, чтобы вызвать пожар, а обнаружить их крайне сложно. «Это дешевый, эффективный и почти неотслеживаемый способ организации поджогов и диверсий», — подытожил он.

Осенью 2024 года польские власти сообщили о подготовке российскими спецслужбами терактов на борту международных рейсов DHL, направлявшихся в США и Великобританию. В рамках этого дела были задержаны четверо подозреваемых. Подробности обвинений раскрыла в ноябре The Wall Street Journal, опираясь на данные источников среди западных чиновников. Согласно публикации, Россия рассматривала возможность поджога как пассажирских, так и грузовых авиарейсов. При этом июльские пожары на логистических объектах в Германии, Британии и Польше источники WSJ связывали с реализацией данного плана. (moscowtimes.ru)