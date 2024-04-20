Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан отказался признать Израиль причастным к атаке дронами в провинции Исфахан утром 19 апреля, которую он сравнил с «детскими игрушками».

Об этом сообщает американский телеканал NBC News.

«То, что произошло вчера вечером, не было ударом. Это было больше похоже на игрушки, с которыми играют наши дети, а не на дроны», — заявил Абдоллахиан.

Интервью с иранским министром проходило в Нью-Йорке, где последний присутствовал на заседании Совета безопасности ООН по вопросу вхождения Палестины в состав организации. Во время беседы с журналистами Абдоллахиан дал понять, что Иран не собирается отвечать на «игрушечное» нападение.

«Пока не будет новых авантюр со стороны Израиля против наших интересов, у нас не будет никакой новой реакции», — сказал он.

При этом Абдоллахиан предостерег Израиль от совершения нападения на Иран, добавив, что ответ будет молниеносным и суровым.

«Если Израиль предпримет решительные действия против моей страны и это будет нами доказано, наш ответ будет немедленным и максимальным и заставит их пожалеть об этом», — подытожил он.(iz.ru)