Турция готова отстроить порт в Бейруте

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил 8 августа о готовности Анкары отстроить поврежденный взрывом порт в Бейруте.

«Сейчас в ливанской столице продолжают работать турецкие поисково-спасательные команды. К настоящему моменту наша страна направила сюда 400 тонн продовольствия. Турция готова отстроить серьезно поврежденный порт в Бейруте и прилегающие здания. Мы заявили [на встрече с президентом Ливана Мишелем Ауном], что наш порт в Мерсине может быть использован Ливаном до тех пор, пока не будет восстановлен порт в Бейруте», — заявил Октай на пресс-конференции, сообщает агентство «Анадолу», пишет ТАСС.

Вице-президент также сообщил, что в случае необходимости пострадавшие при взрыве могут быть доставлены на самолетах скорой помощи в Турцию для прохождения лечения.