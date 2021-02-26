Туризм с ограничениями: соблюдают ли отели необходимые правила безопасности?

Из-за пандемии туристическая сфера в мире и в нашей стране в частности оказалась на грани выживания. Выездной туризм будет восстанавливаться еще длительное время. По оценкам специалистов Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), на это может уйти от 2,5 до 4 лет. Зато постепенно начинает приходить в себя внутренний туризм, и в Азербайджане многие граждане выезжают на отдых в другие регионы. Однако немало тех, кто все еще опасаются путешествовать даже внутри страны из-за угрозы заражения коронавирусом. Новая реальность ставит перед отелями новые условия, и особое внимание сейчас должно уделяться гигиене и мерам безопасности в данных объектах.

Заведующий сектором по связям с общественностью и СМИ Госагентства АР по туризму Кянан Гулузаде подчеркнул в беседе с #, что сейчас даже внутренний туризм носит ограниченный характер, так как все еще действует карантинный режим.

Туристические объекты работают в рамках предписаний, которые сделаны субъектам в связи с пандемией.

«Необходимо соблюдать правила карантина со стороны персонала отелей и со стороны туристов. Есть ограничения в связи с массовыми поездками, имеются указания по поводу ношения масок, соблюдения социальной дистанции»,– сказал он.

Со стороны Госагентства ежедневно проводятся мониторинги во всех отелях страны. В целом они охватывают 21 туристический регион Азербайджана. Буквально на днях проводился медиа тур в рамках этих мониторингов. Основной приоритет, как подчеркивает Гулузаде, это безопасность возрождающегося внутреннего туризма, здоровье туристов и обслуживающего их персонала. Это ставится во главу угла. Важно, чтобы положительный процесс был устойчивым и продолжительным.

Он также отметил, что за период пандемии были подготовлены специальные программы, призванные сделать туризм более комфортным, прежде всего платформа «Macəra Yaxındadır», которая широко рекламировалась, и о ней продолжают информировать общественность. На платформе представлены турагентства и отели, там можно выбрать понравившиеся туры на разный бюджет.

Вообще, по словам Гулузаде, ведется широкая работа с индустрией. Развитие внутреннего туризма является приоритетным направлением развития экономики страны.

«2021 год является переходным, по всему миру он будет проходить под эгидой внутреннего туризма. Границы пока глобально закрыты. Есть надежды, что в этом году выездной- въездной туризм начнет восстанавливаться по всему миру, в том числе в Азербайджане. Однако этот год большинство туристов проведут в своих странах и ведется работа для того, чтобы внутренний туризм был и интересным и безопасным»,– подчеркнул он.

Председатель профсоюза санаторно-курортной системы и туризма Азербайджана Джамаладдин Исмаилов отметил, что в ВОЗ заявили: пандемия коронавируса завершится в начале следующего года. Кроме того, в той же организации предупредили о возможности третьей волны пандемии, если не будут соблюдаться необходимые правила.

«Никому не нужен еще один локдаун. И хотя все прекрасно понимают, как граждане соскучились по отдыху, важно, чтобы и туристы, и работники турсферы соблюдали все правила. Считаю, что в таких объектах на входе должны быть бесплатные медицинские маски, чтобы посетители их чаще меняли»,– сказал он.

Исмаилов отметил, что санатории готовы к приему посетителей и там есть все необходимое для дезинфекции. Уже поступают даже заявки на приезд не только от граждан Азербайджана, но и из других стран, в том числе из России.

По его словам, и в отелях стараются соблюдать все предписания, боясь штрафных санкций и не желая лишаться клиентов. Между тем, как говорит эксперт, в некоторых случаях персонал таких объектов халатно относится к уборке. Тут роль может играть человеческий фактор и отсутствие материальной заинтересованности. Если уборщица получает мизерную зарплату, у нее нет стимула выкладываться по максимуму. Если работы у нее стало больше – значит, выше должна стать и оплата ее труда.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев подчеркнул, что туристам сейчас важно быть уверенными, что они не заразятся коронавирусом во время отдыха, и что условия этого самого отдыха их устроят. Он считает, что наша туристическая система готова к приему внутренних туристов.

«Понятно, что какие-то нарушения будут, но отели стремятся сейчас привлечь клиентов, потому постараются свести их к минимуму. Сейчас,– говорит эксперт,– информация распространяется мгновенно посредством интернета. Зафиксированное отдыхающим нарушение, скорее всего, будет сфотографировано или снято на видео и распространено в соцсетях, что ударит по репутации гостиницы».