Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев сообщил, что Бишкек «по возможности» будет соблюдать санкции, введённые Евросоюзом против России в ответ на военное вторжение в Украину.

По словам министра, Кыргызстан (страна входит в ОДКБ и ЕАЭС) согласился с просьбой Евросоюза соблюдать санкции против России. Однако отследить выполнение требований, получается не всегда, добавил Кулубаев. Он также подчеркнул, что Россия остаётся для его страны основным торговым партнёром.

«Мы не можем поддерживать Россию или Украину в конфликте, поэтому по возможности будем соблюдать санкции, так как некоторые товары могут касаться военной отрасли», — цитирует главу МИД Кыргызстана «Интерфакс».

Евросоюз неоднократно заявлял, что будет бороться с ввозом санкционных товаров в Россию обходными путями. В частности, в мае ЕС запретил транзит через Россию товаров двойного назначения. (svoboda.org)