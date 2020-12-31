Турецко-российский центр по Карабаху начнет работу в ближайшие две недели

Совместный турецко-российский центр по наблюдению за прекращением огня в Карабахе будет создан в ближайшие две недели. Об этом заявил в четверг президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая турецкую военную делегацию во главе с министром обороны Хулуси Акаром.

«Азербайджан выполняет свои обязательства по этому вопросу. Азербайджанская сторона сейчас строит центр, который будет располагаться в Агдамском районе. В ближайшие 10 дней, максимум две недели, этот мониторинговый центр будет готов», — сказал Алиев на встрече, которая транслировалась гостелеканалом АzTV.

По словам главы государства, ему известно о полной готовности турецкой стороны к началу деятельности. «Чем скорее начнет деятельность мониторинговый центр, тем лучше. Потому что, несмотря на то, что после завершения войны прошло уже почти два месяца, угрозы все еще существуют. На нашей территории действуют бесконтрольные армянские военные формирования, часть которых не хочет сдаваться. Поэтому для устранения этой угрозы и в целом обеспечения в будущем мира и стабильности в регионе мониторинговый центр обязательно нужен», — добавил Алиев. Он выразил уверенность, что турецко-российский центр «с честью справится» со своей функцией.