В рамках испытаний флагмана ВМС Турции TCG Anadolu осуществлены тесты погрузки бронетехники на борт десантного корабля, сообщает Агентство Анадолу.
В испытаниях самого большого военного корабля Турции были задействованы прототипы среднего танка отечественного производства Altay.
Снимками и видео испытаний поделился глава Управления оборонпрома Турции Исмаил Демир.
Демир сообщил об успешной загрузке и выгрузке бронетехники, подчеркнув, что с нетерпением ожидает для сдачи корабля командованию ВМС Турции.
Десантный корабль TCG Anadolu предположительно будет введен в строй до конца текущего года.
Судно TCG Anadolu имеет длину 231 метр, ширину 32 метра. При полном снаряжении будет весить 27 436 тонн.
Флагман ВМС Турции предназначен для операций в Эгейском, Черном и Средиземном морях, а при необходимости может участвовать в миссиях в Индийском и Атлантическом океанах.