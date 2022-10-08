В рамках испытаний флагмана ВМС Турции TCG Anadolu осуществлены тесты погрузки бронетехники на борт десантного корабля, сообщает Агентство Анадолу.

В испытаниях самого большого военного корабля Турции были задействованы прототипы среднего танка отечественного производства Altay.

Снимками и видео испытаний поделился глава Управления оборонпрома Турции Исмаил Демир.

Демир сообщил об успешной загрузке и выгрузке бронетехники, подчеркнув, что с нетерпением ожидает для сдачи корабля командованию ВМС Турции.

Десантный корабль TCG Anadolu предположительно будет введен в строй до конца текущего года.

Судно TCG Anadolu имеет длину 231 метр, ширину 32 метра. При полном снаряжении будет весить 27 436 тонн.

Флагман ВМС Турции предназначен для операций в Эгейском, Черном и Средиземном морях, а при необходимости может участвовать в миссиях в Индийском и Атлантическом океанах.