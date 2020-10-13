Турецкий Красный полумесяц оказывает помощь потерявшим дома в результате армянской провокации

Общество Красного полумесяца Турции продолжает оказывать помощь гражданам Азербайджана, потерявшим дома в результате армянской провокации.

Об этом командированному в зону боевых действий корреспонденту Report сказал представитель общества Осман Барыш Дикер.

Он отметил, что они выехали 4 дня назад из Анкары в Баку по поручению руководителя Общества Красного полумесяца Турции Керема Кыныка.

«Сегодня мы приехали в братский Азербайджан. Сейчас мы едем в Баку на 4 грузовиках с прицепами (TIR) и на других автомобилях, внутри которых предметы для оказания помощи. В помощь входит 250 семейных палаток, 500 спальных комплектов, 3 тыс. одеял и 288 кухонных наборов».

По словам Османа Барыша Дикера, Общество красного полумесяца Турции продолжает оказывать помощь Азербайджану.

Несколько дней назад Общество Красного полумесяца Турции также на нескольких грузовиках доставило помощь Азербайджану из братской страны.