Катар не участвует в переговорах с йеменскими хуситами, но оказывает давление на Иран с целью снижения напряженности в регионе.

Об этом заявил глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

«Катар не выступает посредником в переговорах с хуситами. <…> [Катар] оказывает давление на Иран с целью деэскалации ситуации с безопасностью в регионе», — сказал он, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне. Решением Генпрокуратуры России Атлантический совет признан нежелательной в РФ организацией.