В результате спецоперации Национальной разведывательной организации (MİT) Турции на севере Сирии нейтрализован один из главарей террористической организации PKK/YPG. Об этом сообщают источники в турецких силах безопасности.

Согласно информации, двумя отдельными ударами беспилотников в районе в Айн-Иса были ликвидированы пять боевиков. В их числе — т.н. «ответственный» PKK/YPG по региону Евфрата Мехмет Гурбюз, известный под кодовым позывным «Роджхат Каракочан».

Гурбюз был включен в «красную категорию» особо опасных преступников, разыскиваемых по линии МВД Турции.

Операция была проведена 16 сентября на основе полученных разведданных.

Мехмет Гюрбюз руководил действиями против турецких сил безопасности в зоне антитеррористической операции «Источник мира». (Анадолу)