Основные турецкие партии, участвующие в выборах 14 мая, подали в воскресенье в Центризбирком списки кандидатов. Как сообщает телеканал TRT со ссылкой на источники в правящей Партии справедливости и развития (ПСР), судя по спискам, состав фракции ПСР в парламенте нового созыва сменится на 70%.

Руководство ПСР, председателем которой является президент Реджеп Тайип Эрдоган, приняло решение без исключений применить правило «трех сроков» при формировании предвыборных списков. То есть функционеры партии, которые уже отработали депутатами три парламентских срока, не включены в поданные списки. Ранее Эрдоган обещал, что его партия переживет серьезное кадровое обновление. В списках есть 19-летний кандидат, а также большее, чем обычно, число женщин.

Между тем в списках ПСР на первых местах от ряда крупнейших избирательных округов значатся почти все члены кабинета министров. В частности, глава МИД Мевлют Чавушолгу выдвигается от Антальи — его малой родины, руководитель МВД Сулейман Сойлу — от Стамбула, руководитель Минобороны Хулуси Акар будет избираться от Кайсери. Остальные министры, а также вице-президент Фуат Октай выдвигаются от крупных мегаполисов и регионов, где они могут получить максимальное количество голосов ввиду того, что родились там или имеют большую популярность.

Отмечается, что в предвыборных списках нет главы Минздрава Фахреттина Коджи и министра культуры Мехмета Нури Эрсоя. Как ранее обещал Эрдоган, в случае победы на президентских выборах он намерен значительно обновить состав кабинета министров и привести в правительство новые лица. Не исключено, что сменятся почти все министры.

Наряду с ПСР свои предвыборные списки подали и основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП), и Хорошая партия, находящаяся в альянсе с НРП. Однако в списки НРП внесены кандидаты от еще четырех небольших партий оппозиционного альянса, которые самостоятельно не смогут преодолеть электоральный барьер. Противники партии власти также попытались распределить своих кандидатов по округам так, чтобы составить конкуренцию ПСР.

Президентские и парламентские выборы пройдут в Турции 14 мая. Бороться за пост главы государства будут четыре кандидата, однако основная борьба, как прогнозируют аналитики, развернется между Эрдоганом и лидером НРП Кемалем Кылычдароглу, которого в качестве единого кандидата выдвинула оппозиция. Политологи не исключают вероятность проведения выборов в два тура. (ТАСС)