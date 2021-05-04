Турецкие министры готовы приехать в Москву для переговоров

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой готовы в мае посетить Москву для переговоров по эпидемической ситуации. Об этом заявил ТАСС посол Турции в России Мехмет Самсар.

«Министр иностранных дел Чавушоглу и министр культуры и туризма Эрсой выразили готовность посетить Москву в мае в подходящие для российской стороны даты, чтобы снять озабоченность своих российских коллег и предоставить необходимую информацию [по эпидемической ситуации]», — сказал он.

Турция предлагает российской стороне провести в мае заседание в Анталье по безопасности туризма, добавил посол в РФ.

Турция уже фиксирует снижение заболеваемости COVID-19 в приморских городах, отметил дипломат.