ЦИК и частичная беременность

Можно ли быть частично беременным? Не спешите с ответом, а лучше ознакомьтесь с результатами героической деятельности Центральной избирательной комиссии Азербайджана. В общем и в частности, как говорится. На примере случившегося в воскресенье, когда была рассмотрена жалоба блогера Мехмана Гусейнова, кандидата в муниципалитет поселка Гарачухур Сураханского района Баку.

Согласно информации отечественных СМИ, на заседании были изучены видеокадры, распространенные в соцсетях. Было заслушано обращение в связи с нарушениями закона, мешающими избирателям определять свою волю, на избирательном участке №24 30-й Сураханской первой окружной избирательной комиссии и избирательном участке №30 31-й Сураханской первой окружной избирательной комиссии.

В ходе разбирательства, проведенного экспертной группой при ЦИК, упомянутые в обращении факты частично нашли свое подтверждение. Казалось бы, торжество справедливости в отдельно взятом случае имело место и нужно ждать перевыборов. Но, нет. В результате было принято решение об аннулировании результатов голосования на избирательных участках №№24 и 30. Кроме того, принято решение о роспуске участковых избирательных комиссий №№24 и 30.

А как же итоги выборов? Признали же факты фальсификации, разогнали же участковых избиркомов! Правда, их не распускать нужно было, а к уголовной ответственности привлекать. Но, сейчас речь о другом — почему не назначают перевыборы?! Вот и сам Мехман Гусейнов заявил, что его не устраивает принятое ЦИК решение. Он потребовал аннулировать итоговые результаты в данном избирательном округе и заново пересчитать голоса. И он прав. Нельзя быть частично беременным, нельзя оставлять в силе итоги выборов, признавая факты фальсификации в их ходе!

.Но, видимо кто-то в ЦИК решил иначе. В итоге мы имеем дело с парадоксальным случаем, когда победителем на этих выборах остается тот, кто одержал победу, как это признано ЦИК, в результате фальсификаций! То есть, факт воровства признали, а сажать виновных в краже отказываются. Это действительно какой-то не имеющий аналогов в истории случай, как мне кажется.

Попытка усидеть на двух стульях, или же сделать так, чтобы и волки были сыты и овцы остались целы, смешна и ошибочна. Особенно, в нынешних условиях, когда общество ждет реальных перемен, в том числе и в плане честности и прозрачности выборов. Слишком уж нахраписто и нагло людям пытаются доказать, что молоко не белое, а черное. Есть же в сети ролик, где у прохожих спрашивают — кого из двух указанных кандидатов они знают и за кого голосовали? Показывают фото Мехмана Гусейнова и Джорджа Гафарова.

Последний и был объявлен победителем на выборах. Но в том и состоит парадокс, что подавляющее большинство опрошенных даже не узнали Д.Гафарова в лицо, тогда как М.Гусейнова узнали почти все. Плюс, многие открыто говорили, что голосовали именно за него. По сути получается, что мнение большого числа людей было умножено на ноль. И это, естественно, вызвало возмущение, в том числе и в социальных сетях.

Люди указывали, что Джордж Гафаров, даже судя по его странице в соцсетях, не вел активной предвыборной кампании. Люди негодовали в связи с самим фактом обмана, который, как видим, подтвердил уже и ЦИК. Увы, некоторые коллеги не нашли в этой ситуации ничего более для себя правильного, чем встать на защиту Джорджа Гафарова.

Это их право. Свобода слова, плюрализм мнений. Но зачем же заниматься манипуляцией? Это я к тому, что искусственно начали выпячивать то, что мальчик Джордж является приемным сыном певицы Розы Зяргярли, которая усыновила его, когда парню было 18 лет. Хороший поступок, достойный уважения. Но при чем тут факт усыновления Джорджа со стороны Розы Зяргярли и итоги выборов?!

Людей же возмутил не факт того, что певица стала мамой 18-летнего Джорджа, и даже не то, что в графе отчество у него было написано ХХХ, а факт фальсификаций на выборах. Увы, некоторые СМИ осознанно или по наивности, решили сместить акценты в иную сторону, воспылав гневом в отношении тех, кто решил как-то возмутиться личностью Д.Гафарова. Хотя очевидно, что суть общественного недовольства состояла в ощущении того, что людей просто обманули.

И вот сейчас, когда сам факт обмана признает уже и ЦИК, ничего в конечном итоге не меняется. Мама — Роза Зяргярли и ее сын Джордж могут спать спокойно, итоги выборов пересматриваться не будут. Формально, спокойны могут быть и авторы кампании по манипуляции общественным мнением в СМИ. Они легко и просто могут пренебречь тем, что ЦИК подтвердил фальсификации на выборах. Оказалось, что можно быть частично беременным. И с ампутированной совестью, оказывается, тоже можно жить.