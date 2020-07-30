ЦИК Грузии зарегистрировал еще семь партий для участия в парламентских выборах

Центральная избирательная комиссия Грузии зарегистрировала еще семь партий для участия в парламентских выборах. Об этом, как передает Грузия Online, говорится в материалах на сайте ЦИК.

Парламентские выборы назначены в Грузии на 31 октября 2020 года.

Согласно данным ЦИК Грузии к вечеру 29 июля, регистрацию прошли еще семь партий: «Прогресс и свобода», «Орден сынов родины – Родина», «Консервативная партия Грузии», «Народное движение – Христиан-демократы», «Движение за свободную Грузию», «Грузинские корни» и «Социал-демократы».

Заявки от непарламентских партий Центральная избирательная комиссия принимала до 15 июля. Всего заявки на регистрацию подали 68 партий. На сегодняшний день регистрацию прошли 33 партии, а 11 получили отказ.

Для парламентских партий срок подачи заявок истекает за 57 дней до выборов, в начале сентября.

Окончательный список субъектов выборов станет известен за 30 дней до дня голосования.

До этого времени партии, которые не смогли получить 15 тысяч голосов на последних выборах, должны будут представить ЦИК подписи пяти тысяч сторонников. Остальные проходят регистрацию автоматически.

Зарегистрированные на данный момент партии:

«Союз восстановления справедливости: Глас народа – Господь наша правда» – лидер Михаил Салуашвили;

«За социальную справедливость» – лидер Мамука Тускадзе;

«Грузия» – лидер Георгий Лилуашвили;

«Партия единства и развития Грузии» – лидер Джондо Джавахишвили;

«Новый политический центр – Гирчи» – лидер Яго Хвичия;

«Политическое движение ветеранов-силовиков и патриотов Грузии» – лидер Гия Бердзенидзе;

«Христиан-демократическое движение» – лидер Григол Джоджуа;

«Новые христиан-демократы» – лидер Николоз Джаглидзе;

«Европейские демократы» – лидер Паата Давитая;

«Движение за свободную Грузию» – лидер Хатуна Коиава ;

«Политическая платформа — Новая Грузия» – лидер Георгий Вашадзе;

«Лело для Грузии» – лидер Мамука Хазарадзе;

«Единая Грузия – демократическое движение» – лидер Нино Бурджанадзе;

«Свобода – путь Звиада Гамсахурдия» – лидер Малхаз Горгаслидзе;

«Государство для народа» – лидер Ника Мачутадзе;

«Свободные демократы» – лидер Шалва Шавгулидзе;

«Национал-демократическая партия» – лидер Бачуки Кардава;

«Лейбористская партия Грузии» – лидер Шалва Нателашвили;

«Свободная Грузия» – лидер Каха Кукава;

«Христиан-консервативная партия» – лидер Шота Малашхия;

«Победившая Грузия» – лидер Ираклий Окруашвили;

«Единство националистов Грузии» – лидер Гайоз Мамаладзе

«Картули даси» – лидер Джонди Багатурия;

«Партия зеленых» – лидер Георгий Гачечиладзе;

«Закон и справедливость» – лидер Тамара Чарквиани;

«Реформаторы» – лидер Давид Миротадзе;

«Прогресс и свобода» – лидер Николоз Гвритишвили;

«Орден сынов родины — Родина» – лидер Григол Сохадзе;

«Консервативная партия (монархисткая партия Грузии» – лидер Ираклий Кобрава;

«Народное движение – Христиан-демократы» – лидер Ана Рехвиашвили;

«Движение за свободную Грузию» – лидер Хатуна Коиава;

«Грузинские корни» – лидер Тенгиз Окропилашвили ;

«Социал-демократы – для развития Грузии » – лидер Гия Жоржолиани.