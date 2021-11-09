ФИФА назвала дату, когда состоится церемония вручения наград The Best.

Мероприятие пройдет 17 января 2022 года.

The Best – премия ФИФА за лучшие индивидуальные достижения года. По итогам голосования, которое пройдет с 22 ноября до 10 декабря 2021, года будут вручены награды в следующих номинациях: лучший игрок, лучший тренер, лучший вратарь, награда за фэйр-плей, премия Пушкаша за лучший гол, награда болельщикам, а также будет определена символическая сборная года.

Индивидуальные награды будут вручены представителям и мужского, и женского футбола. (sports.ru)