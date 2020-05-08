Цены на нефть растут на фоне ослабления карантинных мер

Мировые цены на нефть растут на новостях об ослаблении карантинных мер по всему миру, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7:50 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 1,49% — до 29,9 доллара за баррель, июньских на WTI — на 1,83%, до 23,98 доллара.
Инвесторы с оптимизмом воспринимают информацию о том, что все больше стран начали снимать ограничения, введенные из-за коронавируса: это дает надежду, что спрос на топливо постепенно восстановится после провала, вызванного пандемией.
| 2020-05-08T10:05:59+00:00 8 мая 2020, 10:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (1 оценок, среднее: 10,00 из 10) Загрузка...|

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