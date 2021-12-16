Центробанк Турции принял решение снизить ключевую ставку с 15 до 14 процентов.

Совет по денежно-кредитной политике ЦБ принял решение снизить размер ставки по семидневным операциям РЕПО на 100 базисных пунктов, говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ привлекли внимание к последствиям повторных ограничений на фоне новых штаммов коронавируса, в том числе в сфере транспорта, что влечет за собой риск снижения глобальной экономической активности.

Вслед за этим решением курс турецкой лиры, который еще утром составлял 15,28 по отношению к 1 доллару, составил до 15,65.