Центробанк озабочен контролем ломбардного бизнеса

Про отсутствие контроля ломбардного бизнеса говорилось немало, но судя по недавнему заявлению главы Центробанка Эльмана Рустамова, за коммерческие организации по выдаче краткосрочных займов под залог имущества решили взяться всерьез.

«Законопроект «О ломбардах» находится в третьем чтении. После принятия этого документа у нас будет возможность регулировать рынок ломбардных кредитов, который в настоящее время находится в хаотичном состоянии», — сообщил главный банкир страны. Он также уведомил, что рабочая группа подготовила и представила в Центробанк отчет о работе этого сектора. Однако отчетности самих ломбардов пока нет, но она появится после принятия закона, пообещал Рустамов.

О проблемах этой сферы говорилось немало. Значительная часть ломбардов предоставляет финансовые кредиты под залог, причем основным залогом под выдачу кредита является наиболее ликвидное имущество — это драгоценные металлы, изделия из них и драгоценного камня. «Независимо от экономических условий, многие люди используют залоговое кредитование, чтобы получить быстрые деньги, например, на лечение или ремонт автомобиля. «Ломбарды по сути являются в Азербайджане важным индикатором экономического роста или спада», — сообщил # эксперт-экономист Самир Алиев.

При этом клиенты таких организаций получают средства, равные незначительной части (не более 35%) стоимости залога. Работники таких заведений редко уклоняются от этого правила, а потому лучше оставить надежду получить большую сумму, ведь условия устанавливает владелец ломбарда, а государственные структуры не контролируют этот рынок. Более того, на взгляд опрошенных нами экономистов, расцвет ломбардов во многом обусловлен пустотами в законодательстве. Если же обратиться к международной практике, во всем мире такие учреждения входят в категорию коммерческих организаций, специализирующихся на оказании услуг по выдаче займов.

Последнее время в Азербайджане также предлагается обратиться к практике государственного регулирования с целью очистить рынок от недобросовестных кредиторов и навести порядок. Внушительный «теневой» кусок в виде ломбардного бизнеса уже в скором времени будет работать по лицензиям и контролироваться Центробанком, считают в экспертных кругах. В то же время, на взгляд специалистов, лицензии этим организациям должны выдаваться на определенных условиях, которые в том числе будут учитывать места хранения залогов и определение стандартов договоров между сторонами.

По мнению С.Алиева, деятельность учреждений по выдаче ссуд под залог имущества следует лицензировать по примеру банков при сравнительно более мягких требованиях к ломбардам. При этом выдавать лицензии этим учреждениям должен Центробанк для осуществления надзорной функции над этим сегментом кредитного рынка, а лицензии, по мнению экономиста, должны предоставляться на определенных условиях. Так, основные стандарты должны быть связаны с местами хранения залогового имущества – золота и ювелирных изделий во избежание потери и повреждения оных.

Не менее остро в рамках готовящегося лицензирования этой сферы стоит вопрос с прозрачностью и отчетностью ломбардов, поскольку клиенты этих учреждений должны быть уверены, что принадлежащее им имущество не будет использовано в различных целях. Не менее важно определиться со стандартами договоров, считает эксперт. В частности, требуется определенная методология при начислении процентных ставок, учитывающей условия продажи залогового имущества. В довесок, необходимо определиться с профессиональными стандартами, которые будут действовать к работникам этой сферы. В этом случае, говорит Алиев, к упомянутой деятельности не будут допускаться лица, осужденные за воровство или мошенничество.

Деятельность ломбардов незаконна и это главная проблема, уверены в экспертных кругах. При этом львиная доля этих организаций кредитуется банками, а на полученные средства они кредитуют население под залог имущества. В целом же такая практика сопряжена со множеством рисков. Согласно новому законодательству, ломбарды получат статус небанковских организаций (НБКО) и будут подконтрольны Центробанку. Только в этом случае можно избежать мошенничества, скажем, связанные с тем, что иные ломбарды переводят залоги своих должников на свое имя, а банки подают на них в суд. То есть, ломбарды могут позволить себе не утруждаться. На сегодня в отечественной судебной практике нет ни одного случая, когда ломбарды обратились в суд из-за отказа вернуть деньги за внесенный залог.

Отсутствие контроля в этой сфере приводит к тому, что ломбард может открыть любой желающий. Неоднократно говорилось и имелись случаи, когда владельцы таких организаций скрывались с имуществом клиентов, и все это следствие бесконтрольности. В то же время после принятия закона о ломбардах количество таких организаций в стране, безусловно, сократится. При этом сам закон — еще не есть единственное решение проблемы, поскольку взамен ломбардов будут действовать ростовщики.

Кстати, в прошлом году в преддверии летнего отдыха парламент уже обсуждал целый перечень изменений в законы, среди которых имела место и назревшая проблема ломбардного бизнеса. Некоторые детали законопроекта «О ломбардах» еще год назад с подачи парламентариев обсуждались в экспертном сообществе. О том, что владельцы ломбардного бизнеса обманывают граждан, заявлял тогда депутат Вахид Ахмедов в ходе обсуждения проекта закона «О ломбардах» на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству. По словам народного избранника, граждане страны недовольны работой таких организаций, чем продиктована важность обсуждаемого законопроекта.

По мнению депутата, имеются проблемы в оценке закладываемого имущества, его сохранности и нередки случаи уценки залога. При регистрации залога необходима лицензия, квитанция и соглашение. Депутат уверен, что единого договора, четко отражающего интересы обеих сторон, будет достаточно. По его убеждению, новый закон «О ломбардах» нужен для пресечения самоуправства в этом сегменте.