Пять тысяч тонн бензина из Италии впервые поступили в Грузию в рамках новой цепочки поставок, которую выстраивает азербайджанская SOCAR после приобретения итальянской компании Italiana Petroli. Партия была доставлена в Грузию судном SOCAR и предназначена для местного рынка. В физическом выражении это небольшая поставка, которая сама по себе не способна изменить баланс грузинского топливного рынка. Но именно в таких операциях иногда проявляется гораздо более серьёзная трансформация — не рынка отдельного продукта, а самой стратегии крупной энергетической компании.

В данном случае речь идёт о первом прямом коммерческом взаимодействии между SOCAR Georgia Petroleum и Italiana Petroli после того, как азербайджанская компания получила контроль над итальянским активом. SOCAR приобрела 99,82% акций Italiana Petroli у API Holding: соглашение было подписано в сентябре 2025 года, Европейская комиссия одобрила сделку в феврале 2026-го, а её закрытие состоялось в мае. Итальянские СМИ оценивали стоимость приобретения примерно в 3 млрд евро, однако официальная цена сделки не раскрывалась.

Именно поэтому значение нынешней поставки определяется не пятью тысячами тонн, а тем, кто теперь контролирует маршрут продукта от переработки до потребителя. SOCAR получила в Италии не просто новый актив, а полноценный downstream-бизнес с нефтеперерабатывающими мощностями, инфраструктурой хранения и логистики и широкой сетью розничной реализации. Впервые крупная азербайджанская энергетическая компания получает возможность выстраивать международную цепочку, в которой значительная часть стоимости создаётся уже не на стадии добычи сырья, а после неё.

Это важный поворот. Десятилетиями главным преимуществом SOCAR было наличие доступа к углеводородным ресурсам Азербайджана и возможность выводить их на международные рынки. Но такая модель оставляла значительную часть добавленной стоимости за пределами компании: переработка, транспортировка, торговля и розничная реализация контролировались другими участниками рынка. Приобретение Italiana Petroli позволяет SOCAR двигаться в противоположном направлении — от экспорта ресурса к контролю над цепочкой его превращения в конечный продукт.

Иными словами, меняется сама логика международной экспансии компании. SOCAR больше не обязательно должна продавать сырьё там, где его добывает, и покупать переработанный продукт там, где он нужен. Она получает возможность соединять собственные активы в разных странах в единую коммерческую систему.

Именно такой системой постепенно становится связка Италия — Чёрное море — Грузия — Южный Кавказ. Итальянская инфраструктура обеспечивает производство и переработку, собственная морская логистика SOCAR позволяет контролировать транспортный сегмент, а грузинская инфраструктура предоставляет доступ к конечному рынку. Это уже не классическая схема экспорта, а вертикально интегрированная трансграничная цепочка.

Выбор Грузии в качестве одного из первых направлений для продукции Italiana Petroli также не случаен. SOCAR работает на грузинском рынке с 2006 года, открыла здесь первую зарубежную автозаправочную станцию в 2007-м, а в 2008 году запустила нефтяной терминал в Кулеви на побережье Чёрного моря. За это время компания создала инфраструктуру, позволяющую ей присутствовать не только в оптовой торговле, но и непосредственно в розничном сегменте.

Это означает, что для SOCAR грузинское направление уже не является экспериментом. Экспериментом становится другое — можно ли встроить европейский производственный актив в уже существующую кавказскую инфраструктуру и получить от этого коммерческий эффект.

И здесь начинается более интересная часть истории. Грузия практически полностью зависит от импорта нефтепродуктов, а её топливный рынок имеет несколько крупных внешних источников. Согласно данным Грузинского агентства по конкуренции и защите прав потребителей, в 2024 году Россия обеспечила 54% совокупного импорта бензина и дизельного топлива, Болгария — 16,7%, Румыния — 14,7%. При этом сам рынок остаётся достаточно диверсифицированным: поставки осуществляли десятки компаний, а импорт не был сосредоточен в руках одного игрока.

Следовательно, появление итальянского бензина не означает автоматического вытеснения российского топлива. Было бы преждевременно делать такой вывод на основании одной партии. Но поставка создаёт принципиально иной вариант: SOCAR получает возможность соединить европейское производство с рынком, где российское топливо занимает доминирующее положение.

Именно здесь коммерческая операция приобретает геоэкономическое измерение. Для Азербайджана речь идёт не о символическом сокращении российской доли — 5 тысяч тонн для этого недостаточно, — а о создании альтернативного канала поставок. Если такой канал окажется экономически жизнеспособным, его можно будет масштабировать. А чем больше доля продукции, проходящей по цепочке SOCAR от европейского производства до грузинского потребителя, тем меньше компания зависит от внешних поставщиков на отдельных участках этой цепи.

Однако у этой модели есть и слабое место, которое нельзя игнорировать. Вертикальная интеграция имеет смысл только тогда, когда она создаёт экономическое преимущество. Европейская переработка сама по себе не делает продукт конкурентоспособным. Итальянское топливо должно выдерживать ценовую конкуренцию с российским и другим импортным бензином, а морская доставка из Средиземноморья в Чёрное море должна оставаться оправданной с учётом фрахта, портовых расходов и стоимости самого продукта.

Поэтому следующий этап будет гораздо показательнее нынешнего. Если после первой партии последуют регулярные и более крупные поставки, это станет свидетельством того, что SOCAR нашла рабочую экономическую модель. Если же итальянское направление останется эпизодическим, нынешняя операция будет иметь преимущественно демонстрационный характер.

Собственная логистика в этой системе также важна, но её значение заключается не столько в гарантированном снижении расходов, сколько в контроле над маршрутом. Доставка первой партии судном SOCAR уменьшает зависимость от внешних перевозчиков и позволяет компании самостоятельно координировать часть транспортной цепочки. Для энергетического бизнеса это означает дополнительную гибкость: компания получает больше возможностей управлять сроками, направлениями и объёмами поставок.

В перспективе это может иметь значение далеко за пределами Грузии. Чёрное море постепенно становится пространством, где пересекаются европейские, турецкие, азербайджанские и центральноазиатские энергетические и транспортные интересы. Наличие производственного актива в ЕС и собственной инфраструктуры на Южном Кавказе позволяет SOCAR потенциально связывать эти пространства между собой.

Но здесь важно не переоценивать нынешний масштаб. Пока нет оснований говорить о создании нового крупного топливного хаба или о формировании устойчивого потока итальянского бензина в страны региона. Первая партия лишь показывает, что такая схема технически и организационно возможна. Её реальное значение будет зависеть от того, насколько быстро SOCAR сможет превратить единичную операцию в регулярную торговую практику.

При этом сама покупка Italiana Petroli уже изменила положение SOCAR на европейском рынке. Компания получила не просто дополнительную точку присутствия, а производственную платформу внутри Европейского союза. Это качественно иной уровень международного присутствия по сравнению с экспортом азербайджанской нефти и газа в Европу. В одном случае SOCAR выступает поставщиком ресурса для европейской экономики, в другом — получает возможность сама владеть частью европейской энергетической инфраструктуры и распоряжаться произведённым на ней продуктом.

В этом и заключается главный стратегический смысл сделки. SOCAR постепенно меняет статус: из национальной нефтегазовой компании, ориентированной прежде всего на экспорт ресурсов, она превращается в транснационального оператора энергетических цепочек. Италия в этой конструкции становится производственной базой, Чёрное море — транспортным пространством, а Южный Кавказ — одним из потенциальных рынков реализации.

Именно поэтому первая поставка бензина из Италии в Грузию заслуживает внимания не как рекордный груз и не как сенсационное изменение топливного рынка. Её значение в другом: она демонстрирует, как приобретённый за миллиарды евро европейский актив начинает работать внутри более широкой системы SOCAR.

Если подобные операции будут масштабироваться, компания получит возможность контролировать значительно большую часть пути нефтепродукта — от европейской переработки и морской перевозки до оптовой и розничной реализации. А это уже совершенно другая бизнес-модель: не просто продавать углеводороды, а контролировать цепочку создания их конечной стоимости.

В конечном счёте именно этот переход, а не объём первой партии, может оказаться главным результатом сделки с Italiana Petroli. SOCAR постепенно перестраивает географию своего бизнеса: азербайджанские ресурсы и капитал получают европейскую производственную базу, собственная логистика соединяет её с внешними рынками, а инфраструктура на Южном Кавказе превращается в потенциальное продолжение этой цепочки.

Пять тысяч тонн бензина в данном случае — лишь первая видимая точка гораздо более масштабного процесса. Если SOCAR сумеет доказать его экономическую эффективность, следующими изменениями станут уже не отдельные поставки, а новая конфигурация движения нефтепродуктов между Европой, Чёрным морем и Южным Кавказом. И тогда речь пойдёт не просто о расширении бизнеса азербайджанской компании, а о её переходе от экспорта ресурсов к управлению энергетическими потоками.

Автор

Заур Нурмамедов