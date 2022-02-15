Адвокаты российской фигуристки Камилы Валиевой объяснили наличие запрещенного вещества триметазидин в ее допинг-пробе тем, что этот препарат принимал дед спортсменки, сообщил член Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд. Это утверждение было частью линии защиты на выездном заседании Спортивного арбитражного суда (CAS) 14 февраля, по итогам которого спортсменке разрешили продолжить выступления на зимней Олимпиаде-2022, пояснил председатель дисциплинарной комиссии МОК в Пекине во вторник, 15 февраля.

Адвокаты 15-летней россиянки «представили причины, ставящие под сомнение ее вину», заявил далее швейцарец.

Между тем издание «Досье», в распоряжении которого оказалась аудиозапись заседания Российской дисциплинарной антидопинговой комиссии 9 февраля, сообщило, что такую версию представили во время разбирательств мать спортсменки Алсу Валиева и юрист Анна Козьменко. По их словам, запрещенное вещество попало в организм фигуристки случайно от отвозившего ее на тренировки дедушки, который из-за искусственного сердца вынужден принимать триметазидин.

При этом адвокат указала на «абсолютно разные способы» возможного попадания вещества в организм Валиевой. «Например, дедушка выпил что-то из стакана, попала слюна, этот стакан как-то потом использовался спортсменкой. Или полежал препарат на какой-то поверхности, остались следы, затем на данной поверхности полежал препарат, который затем выпила спортсменка», — отметила она.

В свою очередь эксперты, опрошенные «Досье», назвали данную версию «дикой» и «неубедительной», сообщив, что препарат выпускается в форме капсул или таблеток с пленочной оболочкой, которая растворяется только в кишечнике. Кроме того, триметазидин назначается по рецепту, а родственники Валиевой не предоставили комиссии ни сам рецепт, ни чек из аптеки.