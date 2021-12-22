«Я, вообще, не знаю, что это такое. Ведь заяц в лесу тоже свободен!» — да, к сожалению, некоторые люди (даже многие!) так отзываются о процессах последних 30 лет в пространстве бывшего Советского Союза, направленных на построение независимости.

В принципе, их можно понять. Одно дело быть свободным народом, другое, чувствовать себя по настоящему свободным гражданином свободного государства. К сожалению, с последним в постсоветском пространстве не очень-то получилось – многие государства этого пространства, в том числе сама Россия в этом вопросе пока буксуют. Хотя прошло целых 30 лет после распада Советского Союза – да, 26 декабря 1991 года не стало одного из двух могущественных государств прошлого века — СССР был распущен.

Тридцать лет с одной стороны, особенно, с исторической точки зрения, не такой уж и большой срок, но с другой – это немалый срок, в течение которого выросло целое поколение.

Самое время спросить: чего же мы добились за эти годы? Мы не будем перечислять «успехи» постсоветских стран в политическом и экономическом поприщах, скажем только, что процесс продолжается.

Конечно, имеются первые «успехи» – в некоторых странах бывшего советского пространства бывшие советские чиновники стали настоящими олигархами, могучими политическими и экономическими фигурами. Но на этом внутренний процесс остановился. Он продолжается только в другой плоскости – несмотря на то, что россияне в свое время сами и распустили СССР, они до сих пор не знают покоя, т.к. одержимы идеей восстановить бывший Союз.

Даже теперь они ведут себя, как хозяева бывшего советского пространства, в чем мы убедились, прочитав два последних документа, которые подготовлены кремлевскими чиновниками и политиками.

Мы в прошлой статье уже подробно написали об этом, поэтому повторятся не будем. Заметим, что думающие головы России сами называют свою страну империей, причем в ласковом тоне. Это значит, что процесс еще не завершился – в Москве надеются, что им удастся повернуть процесс назад, восстановить бывший СССР в своих бывших границах.

Получится ли? Хочется сказать однозначно «нет!», но тут же вспоминаешь, что в политических науках отмечается, что законы этой сферы конвенциональны, то есть они зависят от воли и желания людей. Поэтому надо сделать так, чтобы люди, простые граждане молодых и свободных постсоветских государств были не только сытыми и одетыми, но по-настоящему свободными.

Видите ли, патриотизм не пустое, не какое–то иррациональное понятие. Надо, чтобы мы находили слова, когда спрашиваем себя: «Родина, за что же мне любить тебя?». В противном случае, ничего не получится. Да, в принципе, Северная Корея тоже свободна как государство, даже имеет свою водородную бомбу. Но на днях прочел, что северным корейцам десять дней запрещено вообще смеяться – так корейцы чтут память своего вождя.

Независимое государство, свободная и суверенная нация и, конечно, свободный гражданин – так должна строиться общественно-политическая цепочка. В противном случае, это цепочка оборвется и начнутся форс-мажорные процессы, даже прольется кровь.

Чтобы этого не было, да, чтобы люди не чувствовали себя как зайцы в лесу, власть имущие, высокопоставленные чиновники также должны вести себя не так, как волки в «свободной природе», а как слуги и представители народа…