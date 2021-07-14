Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала не смешивать вакцины разных типов и пока отказаться от идеи ревакцинации. Эффективность и безопасность этого, по словам представителей ВОЗ, мало изучены. Кроме того, богатые страны должны подумать о бедных государствах, где не могут организовать даже первичную вакцинацию медработников.

Между тем в рекомендациях Минздрава РФ повторная прививка прописана через полгода. Сделать ее можно любой зарегистрированной вакциной. В тексте документа авторы ссылаются как раз на рекомендации ВОЗ. Эксперты предполагают, что российская практика ревакцинации и могла стать косвенным поводом поднять тему «третьего укола».

«Некоторые страны и регионы заказывают миллионы бустер-доз, пока у других нет ресурсов, чтобы привить сотрудников здравоохранения и людей из наиболее уязвимых групп»,— сказал гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Он призвал Pfizer и Moderna «полностью вложиться» в механизм COVAX (глобальный механизм по обеспечению доступности вакцин против COVID-19 объединяет 172 государства, России в их числе нет) и поставки в страны с низким и средним уровнем дохода.

Отметим, Pfizer и BioNTech на прошлой неделе объявили, что разрабатывают бустерный вариант своей двухдозной вакцины от COVID-19, предназначенный для защиты от дельта-варианта коронавируса.

Замглавы ВОЗ Сумия Сваминатан добавила, что вопрос о необходимости ревакцинации должен решаться на основе научных данных, а не на заявлениях «компаний, которые говорят, что необходима третья доза».

Полного курса вакцинации прививками, одобренными ВОЗ, по ее словам, достаточно для защиты от COVID-19, а коронавирус, вызванный дельта-штаммом, привитые переносят в легкой форме. Пока, согласно рекомендациям ВОЗ, соответствуют необходимым критериям безопасности и эффективности вакцины AstraZeneca, Moderna, Pfizer/BionTech, Sinopharm, Sinovac, Johnson & Johnson. Кроме того, Сумия Сваминатан назвала «опасной» тенденцию смешивания вакцин разных производителей в случае «третьего укола».

Между тем вопрос ревакцинации серьезно обсуждают в Израиле и России. Министр здравоохранения Израиля Ницан Горовиц в воскресенье заявил, что взрослые с ослабленной иммунной системой, получившие две дозы вакцины Pfizer, могут сделать и третью прививку. Решение о более широкой ревакцинации в стране еще не принято, сообщал Reuters. (kommersant.ru)