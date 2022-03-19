Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что санкции, введенные против российских бизнесменов, не снимут, пишет Times.

По ее словам, олигархи позволили президенту России Владимиру Путину делать то, что он делает.

Также Трасс выразила мнение, что российский бизнесмен Роман Абрамович, владеющий лондонским «Челси», не сможет когда-либо вернуться в Великобританию.

Ранее стало известно, что Соединенное Королевство вводит ограничения в отношении Центробанка, чтобы регулятор не смог использовать свои валютные резервы и проводить операции с иностранной валютой для поддержки курса рубля.

28 февраля глава британского минтранса Грант Шэппс сообщил, что попросил все порты страны не пускать суда под российским флагом, а также принадлежащие или зафрахтованные РФ (aif. ru)